SEOUL - Lee Eun Saem, Lee Jong Hyuk, dan Yoo Jung Hoo dikonfirmasi akan bergabung bersama Yeri Red Velvet dalam drama Korea baru Cheongdam International High School.

Mengutip Soompi, Kamis (24/11/2022), Cheongdam International High School menceritakan peristiwa yang terjadi pada Kim Hye In, satu-satunya saksi pembunuhan seorang gadis SMA. Dia akhirnya pindah ke Sekolah Menengah Internasional Cheongdam, dan di sana, dia bertemu Baek Je Na โ€˜the queen of Diamond 6 tersangka utama dan orang paling berkuasa di sekolah.

Lee Eun Saem berperan sebagai Kim Hye In yang dibesarkan dalam keluarga miskin. Sebagai imbalan karena tetap diam tentang pembunuhan yang dia saksikan, dia mendapat kesempatan untuk masuk ke SMA Internasional Cheongdam.

Sedangkan Yeri berperan sebagai Baek Je Na โ€˜The Queen of Diamond 6โ€™ yang merupakan kelas tertinggi di Cheongdam International High School. Baek Je Na adalah orang yang tidak menyukai mereka yang masuk sekolah dengan cara yang sama.

Lee Jong Hyuk akan memerankan peran Seo Do Eon โ€˜The King of Diamond 6'. Seo Do Eon adalah putra presiden SMA Internasional Cheongdam. Dia juga berteman dengan Baek Je Na sejak kecil.

Yoo Jung Hoo akan berperan sebagai Lee So Mang, yang berpotensi memiliki kekuatan lebih dari siapapun di sekolah dan yang tertarik dengan murid pindahan baru Kim Hye In. Dia mendukung Kim Hye In yang ingin mendapatkan sebagian kecil dari kekuatan Baek Je Na.

Sementara itu diketahui, Cheongdam International High School rencananya akan tayang pada tahun 2023.