NEW YORK - Drama The King’s Affection membawa pulang penghargaan Best Telenovela dalam ajang International Emmy Awards yang digelar di New York, Amerika Serikat, pada 21 November 2022.

Drama yang dibintangi Park Eun Bin dan Rowoon SF9 itu berhasil mengalahkan para saingannya, seperti Nos Tempos do Imperador (Brasil), Two Lives (Spanyol), dan You Are My Hero (China).

BACA JUGA: 5 Drama Korea Buat Penonton Nyaman, Paling Suka yang Mana?

Drama The King’s Affection bersetting di era Joseon dan berkisah tentang raja yang dikaruniai bayi kembar beda gender. Namun kemudian sang putri disingkirkan dari istana. Namun setelah dewasa, dia kembali ke istana sebagai Putra Mahkota.

Mengutip Soompi, drama ini cukup menarik perhatian publik ketika meraih beberapa penghargaan, seperti International Competition Awards di Seoul Drama Awards dan Aktor Terbaik di Korea Broadcasting Awards ke-49.

BACA JUGA: Keluarga Ungkap Penyebab Kematian Ki Joko Bodo, Bantah Diguna-guna

“Kami bahagia drama The King’s Affection memenangkan trofi pertamanya di International Emmys. Sangat senang drama Korea bisa dikenal di pasar internasional,” kata Lee Geon Joon, Kepala KBS Drama Center.*

Baca Juga: Berkat Minyak Jelantah, Mahasiswa UPER Juarai Kompetisi Migas Internasional

(SIS)