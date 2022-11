DERETAN drama korea buat penonton nyaman. Beragam drama Korea dapat memberikan kesan yang berbeda-beda bagi penontonnya, di antaranya rasa senang, penasaran, sedih, hingga kenyamanan.

Apa saja drama Korea yang membuat penonton nyaman? Berikut ini ulasan Okezone yang dikutip dari berbagai sumber.

1. Romance is a Bonus Book

Drama korea buat penonton nyaman. (Foto: Romance is a Bonus Book/ Netflix)



Mengutip Soompi, drama yang tayang pada 2019 ini dibintangi oleh artis Lee Na Young sebagai Kang Dan Yi dan aktor Lee Jong Suk sebagai Cha Eun Ho. Dalam serial tersebut, Eun Ho adalah seorang penulis sekaligus editor di sebuah perusahaan penerbitan, sementara Dan Yi adalah seorang ibu yang ingin kembali ke dunia kerja.

Keduanya adalah sahabat. Sayangnya, saat dewasa Dan Yi cerai dan meminta bantuan Eun Ho agar mendapat pekerjaan untuk menghidupi putrinya. Beruntungnya, dia berhasil bekerja di perusahaan yang sama dengan Eun Ho. Meskipun pada awalnya drama ini menampilkan titik terendah Dan Yi dalam hidupnya. Namun, kemudian menunjukkan persahabatan Dan Yi dengan Eun Ho yang selalu ada di sampingnya dalam suka maupun duka.

2. Hometown Cha-Cha-Cha

Drama korea buat penonton nyaman. (Foto: Hometown Cha-cha-cha/tvN)

Hometown Cha-Cha-Cha juga masuk dalam kategori drama yang memberikan kesan nyaman. Drama ini menceritakan Yoon Hye Jin (Shin Min Ah) seorang dokter gigi yang pindah ke desa kecil. Sesampainya di sana, dia mengalami banyak kesialan yang membuatnya bergantung pada sosok Hong Doo Sik (Kim Seon Ho) yang selalu membantunya.

Drama ini akan memberikan kesan gembira lantaran kisah cinta Hye Jin dan Doo Shik. Tak hanya itu, sorotan dari pemandangan desa juga membuat penonton terpikat karena keindahannya. Sebagaimana diketahui, drama yang tayang 2021 ini juga sempat trending Twitter. Sampai sekarang pun sejumlah penonton merindukan sosok Hong Banjang alias Doo Sik.

3. Love in the Moonlight

Drama korea buat penonton nyaman. (Foto: Love in the Moonlight/KBS)

Drama yang rilis pada 2016 silam ini menceritakan seorang kasim wanita Hong Ra On (Kim Yoo Jung) dan Putra Mahkota Lee Young (Park Bo Gum). Seperti diketahui, seharusnya kasim diposisikan oleh laki-laki, tetapi hal ini bertentangan dalam Love in The Moonlight.

Namun, posisinya sebagai kasim membuatnya beruntung lantaran sang Putra Mahkota yang mulai tertarik pada Ra On. Hal itu, menyebabkan Lee Young harus mengambil banyak risiko dan berkorban untuk bersama dengan Ra On. Kehangatan dan cinta yang mereka tampilkan sangat kuat. Begitupun dengan chemistry mereka yang terlihat murni dan polos membuat drama ini mendapat rating bagus.

4. Fight For My Way

Drama korea buat penonton nyaman. (Foto: Fight For My Way/KBS 2)

Fight For My Way ini mengisahkan dua sahabat yang tidak dapat dipisahkan Ko Dong Man (Park Seo Joon) dan Choi Ae Ra (Kim Ji Won) yang tumbuh bersama dan saling mencapai impiannya terlepas dari keadaan mereka.

Namun, seiringnya waktu Dong Man menyadari mempunyai perasaan lebih untuk Choi Ae Ra. Akhirnya, mereka pun menjadi sepasang kekasih dan saling membela dan bersedia untuk menjadi sandaran satu sama lain. Meskipun sudah berpacaran, mereka akan menunjukkan persahabatan sekaligus hubungan asmara yang akan membuat penonton iri. Drama ini pun berhasil mencapai rating 13,8% dalam episode terakhirnya.

5. I’ll Go to You When the Weather is Nice

Drama korea buat penonton nyaman. (Foto: I’ll Go to You When the Weather is Nice/Soompi)

Drama dengan jumlah 16 episode ini mengisahkan Mok Hae Won (Park Min Young) yang pindah sementara dari Seoul ke desa sang bibi. Sesampainya di sana, Hae Won bertemu dengan teman SMA lamanya Im Eun Seob (Seo Kang Joon). Namun, kedatangan Hae Won sudah diketahui oleh Eun Seob. Eun Seob yang diam-diam memendam rasa cinta pada Hae Won langsung senang atas kedatangan Hae Won.

Singkat cerita, keduanya berteman lagi dan semakin mengenal satu sama lain yang pada akhirnya membuat mereka saling jatuh cinta. Meskipun serial ini berlatar belakang musim dingin, cinta dan kesetiaan yang ditunjukkan Eun Seob pada cinta pertamanya akan memberikan kesan hangat bagi para penonton