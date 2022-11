JAKARTA - Kabar gembira dari influencer Tanah Air, Tasya Farasya. Beauty vlogger ini baru saja melahirkan anak keduanya berjenis kelamin laki-laki. Momen itu diunggah Tasya melalui sosial media Instagram-nya, Minggu (20/11/22).

Wanita berdarah Arab itu membagikan momen saat melahirkan sang buah hati. Nampak pula suami tercinta, Ahmad terus mendampingi Tasya saat proses persalinan.

“Alhamdulillahh ayang boy is here (di sini), anak kuat dan tangguh mama,” tulis Tasya dikutip MNC Portal Indonesia, Minggu (20/11/22).

Tasya juga mengucap syukur atas lancarnya persalinan buah cinta keduanya itu. Ia juga berterima kasih pada para sahabat yang sudah menemani perjalanan mengandungnya selama sembilan bulan.

Meski begitu, Tasya dan Ahmad masih enggan untuk menunjukan wajah putra kecil mereka. Namun, kembaran Tasyi Athasyia ini menyebut bahwa sang putra bernama Isa.

“Masya Allah tabarakallah, my baby Isa Insya Allah healthy and happy,” tulisnya.

Unggahan Tasya Farasya itu sontak dibanjiri komentar selamat dari para netizen hingga rekan-rekan selebriti.

Ada pula para sahabat-sahabat influencer Tasya Farasya yang juga mengungkap perasaan bahagia mereka.

“Congratulations kakk,” tulis Tisa Biani.

“Masya Allah, welcome to the world bayi,” kata Shandy Purnamasari.

“Alhamdulillah, congrats Caa, Ahmad dan kakak Ayang,” sambung Tasya Kamila.