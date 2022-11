SEOUL - Drama Korea baru yang dibintangi Song Joong Ki yakni Reborn Rich tembus rating yang mengesankan. Drama ini mencapai rating tertinggi kedua dari semua drama di JTBC tahun ini.

Menurut Nielsen Korea, episode 1 Reborn RIch yang tayang pada Jumat (18/11/2022) mencetak peringkat nasional rata-rata 6,1 persen, menetapkan rekor JTBC baru untuk peringkat pemutaran perdana drama tertinggi tahun 2022.

Reborn Rich juga mencapai peringkat pemutaran perdana tertinggi kedua dari semua drama dalam sejarah JTBC, hanya dikalahkan oleh raksasa peringkat tahun 2020 The World of the Married yang ditayangkan perdana dengan rata-rata nasional 6,3 persen dua tahun lalu.

Sementara itu mengutip Soompi, drama rom-com baru MBC Fanletter, Please yang dibintangi oleh Sooyoung Girls’ Generation dan Yoon Bak mendapatkan rating nasional rata-rata 2,0 persen.

Baca Juga: Universitas Pertamina Tembus Top 60 Webometrics Perguruan Tinggi Swasta

Drama baru SBS The First Responders, yang mengudara di slot waktu yang sama dengan Fanletter, Please, menempati peningkatan jumlah penonton yang signifikan untuk episode keduanya. Drama thriller aksi yang dibintangi oleh Kim Rae Won, Son Ho Jun, dan Gong Seung Yeon mencetak rating nasional rata-rata 9,4 persen untuk malam itu. BACA JUGA:Jinyoung GOT7 akan Rilis Album Solo Tahun Depan Sinopsis Reborn Rich adalah drama fantasi yang dibintangi Song Joong Ki sebagai Yoon Hyun Woo, sekretaris setia keluarga chaebol. Yoon Hyun Woo meninggal setelah dijebak karena penggelapan oleh keluarga Sunyang Group. Dia terlahir kembali sebagai putra bungsu keluarga Jin Do Joon dan berusaha untuk mengambil alih perusahaan sebagai balas dendam.