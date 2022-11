JAKARTA - The Indonesian Next Big Star akan berakhir hari Jumat ini (18/11/2022) yang menandakan bahwa ajang pencarian bakat internasional ini sudah memasuki babak Grand Final. Inilah 3 peserta yang berhasil lolos melaju sampai babak Grand Final:

1. Kim, salah satu peserta yang dinilai para juri memiliki suara yang sangat berkarakter

2. Iqua, suara memukaunya sering kali mendapatkan standing ovation dari seluruh juri

3. Rachel, peserta yang mempunyai keunikan teknik suara husky

Jumat minggu lalu, para kontestan telah memberikan penampilan mereka yang sangat memukau ditambah dengan penampilan spesial dari Lyodra yang membuat dua juri internasional yaitu iKON JAY dan iKON DK terpukau. Bahkan mereka juga duet menyanyikan lagu ‘Sang Dewi’ versi bahasa Korea.

Hari Jumat (18/11/2022) nanti, pastinya para peserta akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk menutup gelaran ajang pencarian bakat internasional ini dan memperebutkan gelar juara. Tidak hanya itu, akan ada penampilan spesial dari juri internasional iKON JAY & iKON DK serta juri-juri Indonesia Judika, Sandhy Sondoro, Maia Estianty. Host kondang Robby Purba dan Boy William akan tetap memandu keseruan acara ini. Selain itu, pada babak Grand Final nanti akan kedatangan kembali special guest judge Rossa yang tentunya akan menambah kemeriahan.

Bagi para pemirsa, tetap vote jagoan kamu melalui aplikasi RCTI+ karena ini kesempatan terakhir bagi para peserta untuk mewujudkan mimpi menjadi bintang internasional.

Saksikan Grand Final The Indonesian Next Big Star LIVE di RCTI, Jumat 18 November 2022 pukul 21.30 WIB serta live streaming melalui aplikasi RCTI+. Jadilah saksi kelahiran bintang internasional pada Grand Final The Indonesian Next Big Star 2022.

