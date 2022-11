LOS ANGELES - Lindsay Lohan berduka atas meninggalnya penyanyi Aaron Carter, pada 5 November silam. Dia mengaku, memiliki banyak kenangan manis selama berpacaran dengan pelantun I’m All About You tersebut.

“Rasa dukaku untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga Tuhan memberkatinya dan Aaron menemukan damai dan cinta di sana,” ujarnya dikutip dari Entertainment Tonight, Selasa (8/11/2022).

Aaron Carter mulai berpacaran dengan Lohan, tak lama setelah dia putus dari aktris Hilary Duff pada awal tahun 2000-an. Dalam wawancaranya dengan CNBC, adik Nick Carter itu mengaku, hubungannya dengan kedua perempuan itu terbilang rumit.

“Aku mulai berpacaran dengan Hilary di usia 13 tahun. Hubungan kami berjalan selama 1,5 tahun dan setelah itu aku merasa bosan,” kata Aaron, pada 2005.

Saat itulah, Aaron berkenalan dan berpacaran dengan Lindsay Lohan sepanjang Januari 2002 hingga April 2003. Namun hubungan itu ternyata sangat membuat Hilary Duff kecewa. Bapak satu anak itu kemudian memutuskan hubungannya dengan Lindsay dan kembali pada Hilary.

Di lain pihak, Hilary Duff mengungkapkan dukacitanya untuk sang mantan kekasih pada 6 November silam. Lewat Instagram, dia mengungkapkan, kondisi sang mantan kekasih yang harus menjalani hidup yang keras dan penuh perjuangan. Pada akhir unggahannya, aktris The Lizzie McGuire itu berharap, Aaron Carter beristirahat dengan tenang dan damai.*