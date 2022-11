CALIFORNIA – Aaron Carter ditemukan meninggal dunia di kediamannya, California, Amerika Serikat, pada Sabtu (5/11/2022) pagi. Diketahui, penyanyi 34 tahun itu merupakan adik kandung dari Nick Carter, member Backstreet Boys.

Kabar kepergian Aaron juga telah dikonfirmasi oleh manajemennya, Big Umbrella, serta manajer Nick, yakni Lori Graf. Hingga kini, polisi masih menyelidiki penyebab kematian penyanyi rapper tersebut.

PROFIL

Aaron lahir di Florida pada 7 Desember 1987. Ia tumbuh besar bersama kakak lakulakiunya, Nick, serta 3 saudara perempuannya, Angel, BJ, dan Leslie. Memulai karier bermusik sejak usia 7 tahun sebagai penyanyi pembuka di konser Backstreet Boys.

Setelahnya, Aaron merilis album debut bertajuk ‘Nick Carter’ pada umur 9 tahun yang terjual satu juta kopi. Ia pernah menjadi pembuka di konser Britney Spears. Ketenarannya terus meningkat sejak merilis lagu Crush on You pada tahun 1997. Lagu-lagu hits lainnya pernah dirilis dalam album Oh Aaron tahun 2001, Aaron’s Party (Come Get In) tahun 2022, dan Another Earthquake tahun 2002.

BACA JUGA:Aaron Carter Pernah Konsumsi Obat Opioid, Apa Efek Sampingnya?

BACA JUGA:Kesulitan Ekonomi, Aktris Kim Sae Ron Terpaksa Kerja Paruh Waktu

Beberapa tahun terakhir, Aaron beralih ke gendre rap dan mengeluarkan album kelima, sekaligus album terakhirnya pada 2018 bertajuk ‘Love’, atau 16 tahun setelah album sebelumnya.

Aaron juga membintangi sejumlah film dan acara televisi dengan melakukan debut akting pada 2001, sebagai bintang tamu di serial Disney Channel dan Nickelodeon. Karier aktingnya berlanjut saat dia berperan sebagai Jojo dalam produksi Broadway Seussical the Musical.

Pada November 2021 lalu, Aaron bertunangan dengan Melanie Martin dan dikaruniai seorang putra.

Kontroversi Pada tahun 2017, Aaron terjerat narkoba yang menyebabkan berat badannya turun drastis. Ia sempat ditangkap polisi atas tuduhan DUI dan ganja di Georgia saat berada di mobil bersama pacarnya saat itu, Madison Parker. Ia mendapat hukuman masa percobaan 12 bulan untuk menyelesaikan 40 jam pelayanan masyarakat. Pada tahun 2020, Aaron sempat membuat video dewasa yang memperlihatkan dirinya telanjang dengan bermain musik. Ia mengaku, membuat video tersebut karena menderita dismorfia, salah satu penyakit mental. BACA JUGA:Dewi Perssik Menangis dan Iba Bertemu Penghina Dirinya, Tapi. Konflik Keluarga Sederet konflik keluarga juga meliputi Aaron semasa hidup. Pada 2019, kakak kandungnya, Nick, sempat mengajukan perintah penahanan terhadap Aaron karena dituduh berencana membunuh istri Nick, Lauren Kitt yang sedang hamil.Meski begitu, tuduhan tersebut dibantah Aaron di Twitter dengan menegaskan bahwa dia tak menyakiti siapapunm terutama keluarganya. Tak berhenti sampai di situ. Pada tahun 2019, Aaron mengklaim pernah mendapatkan pelecehan seksual dari saudara perempuannya, Leslie Carter yang telah meninggal pada tahun 2012 karena overdosis obat terlarang.