CALIFORNIA - Kabar duka datang dari dunia hiburan Hollywood. Penyanyi Aaron Carter meninggal dunia pada Sabtu, 5 November 2022 waktu setempat.

Dilansir dari TMZ, Aaron Carter ditemukan sudah tidak bernyawa di California, tepatnya di bathtub kamar mandinya rumahnya. Penyanyi hip hop itu menghembuskan nafas terakhirnya di usia 34 tahun.

Belum diketahui pasti penyebab kematian sang penyanyi. Meski begitu, pihak kepolisian telah menerima laporan mengenai seorang pria tenggelam di alamat rumah Aaron di Lancaster.

Polisi yang memeriksa laporan tersebut menemukan Aaron dalam kondisi sudah tidak bernyawa.

Sebagai informasi, Aaron Carter merupakan adik dari Nick Carter yang merupakan anggota Boyband Backstreet Boys. Atas kepergiannya Aaron meninggalkan seorang putra bernama Prince.

Bayi 11 bulan itu kini tinggal bersama sang ibu Melanie Martin yang merupakan mantan istri Aaron Carter.

Aaron memulai karir sebagai penyanyi sejak usianya 7 tahun.

Penyanyi kelahiran 7 Desember 1987 itu awalnya dikenal sebagai penyanyi cilik. Nama Aaron Carter semakin dikenal akhir 1990-an.

Ketika usia 9 tahun, Aaron Carter bahkan sudah merilis album debut self-titled-nya pada 1997 dan rekaman keduanya, Aaron's Party (Come and Get It), meraih triple platinum setelah dirilis pada tahun 2000.

Adapun beberapa lagi hit miliknya, di antaranya ada Aaron's Party (Come Get It), That's How I Beat Shaq dan I Want Candy yang merupakan cover dari lagu milik The Strangeloves.