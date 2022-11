JAKARTA - Penyanyi Aaron Carter meninggal dunia di usia 34 tahun. Pelantun I'm All About You tersebut diketahui tewas tenggelam di bathtub kamar mandi rumahnya di California, Amerika Serikat.

Dikenal sebagai artis yang dikenal bertalenta, adik Nick Carter ini mampu melahirkan beberapa album music, dance dan juga rapper. Sayangnya saat beranjak dewasa, bintang serial Lizzie Mcguire ini justru memiliki masalah obat-obatan.

"Penegak hukum disana menyampaikan menerima panggilan 911 pada pukul 11:00 Sabtu bahwa seorang pria telah tenggelam di bak mandi," bunyi keterangan yang dikutip dari TMZ, Minggu (6/11/2022)

Sejauh ini detektif dari kepolisian setempat masih mencari tahu penyebab pasti Aaron meninggal dunia. Mengingat ia juga meninggalkan seorang putra dan juga tunangannya.

Sebagaimana diketahui, Aaron Carter lahir pada 7 Desember 1987, di Florida. Ia bahkan pernah menjadi pembuka untuk konser turt Backstreet Boys pada 1997.

Saat baru berusia 10 tahun, Aaron diketahui sudah melahirkan album debut self-titled-nya, yang terjual satu juta kopi. Sementara di tahun 2000-an merupakan puncak ketenaran AC. Soal asmara, Aaron disebut sempat berada di tengah-tengah cinta segitiga antara Hilary Duff dan Lindsay Lohan. Di 2017, Aaron pun sempat mengalami penurunan berat badan yang drastis akibat bersinggungan dengan penyalahgunaan zat atau obat-obatan.