Lindsay Lohan diam-diam menikah dengan tunangannya, Bader Shammas. Hal tersebut diketahui usai sang artis menyebut suami dalam unggahan foto kebersamaan mereka.

Bintang film Mean Girls tersebut pun mengungkapkan kebahagiaannya. Apalagi ia menikah bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-36 pada Sabtu, 2 Juli 2022.

“Aku adalah perempuan paling beruntung di dunia. Kamu menemukan aku dan tahu bahwa aku ingin menemukan kebahagiaan dan kasih karunia, semua pada waktu yang sama," tulis dia di Instagram, dikutip Minggu (3/7/2022).

Kabar bahagia ini juga telah dikonfirmasi oleh orang juru bicara sang artis kepada E! News.

Sebelumnya, aktris 36 tahun tersebut mengumumkan bertunangan dengan Bader Shammas pada November 2021.

"My love. My life. My family. My future," tulis dia saat memamerkan cincin pertunangannya.

Menurut seorang sumber, keduanya sudah berpacaran selama tiga tahun. Suaminya merupakan pria keturunan Lebanon dan Kuwait yang tinggal di Dubai. Dia lulus dari University of South Florida dan bekerja sebagai Asisten Wakil Presiden di Credit Suisse di Dubai. Kota tersebut diketahui menjadi tempat Lindsay tinggal selama beberapa tahun terakhir.