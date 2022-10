SEOUL - Drama Alchemy of Souls Part 2 dipastikan tayang, pada 10 Desember mendatang. Hal itu diumumkan tvN dalam keterangan resminya, pada 19 Oktober 2022.

Drama karya penulis skenario populer Hong Sisters itu merupakan drama fantasi-romance yang bersetting di negara fiksi bernama Daeho. Sebuah negara yang tak pernah ada dalam sejarah ataupun peta.

Kisah drama Alchemy of Souls bertutur tentang orang-orang yang takdirnya tertukar karena sihir. Sekuel drama ini akan terdiri dari 10 episode, di mana Jung So Min yang sebelumnya menjadi aktris utama akan digantikan oleh Go Yoon Jung.

Seperti diketahui, bagian pertama drama ini tayang pada 18 Juni hingga 28 Agustus 2022. Sepanjang penayangannya, drama arahan Park Joon Hwa itu meraih rating 9,3 persen.*

