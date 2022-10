FANS Justin Bieber di Indonesia nampaknya harus bersabar lagi untuk bisa bertemu dengan sang idola. Hal tersebut dikarenakan pagelaran konsernya di Jakarta yang bertajuk Justice Word Tour 2022 resmi ditunda.

Hal tersebut diumumkan langsung oleh dua promotor konser Justin Bieber, PK Entertainment dan Sound Rhythm. Mereka menyampaikan informasinya kepada Belieber Indonesia.

"Semua tanggal yang tersisa dari Justin Bieber Justice World Tour ditunda ke tahun depan," tulis promotor lewat sebuah unggahan bersama di instagram pada 6 Oktober 2022 malam.

"Dengan pengumuman hari ini, tanggal yang tersisa secara resmi ditunda, termasuk pertunjukan 2 & 3 November 2022 Jakarta yang akan datang," sambungnya.

Pihak promotor mengatakan akan mengumumkan tanggal dan lokasi konser lebih lanjut jika sudah ada kepastian.

Namun, para penonton juga dapat memilih opsi refund atau pengembalian tiket konser yang akan dibuka mulai 7-20 Oktober mendatang.

"Jika Anda adalah pemegang tiket yang tidak dapat datang ke pertunjukan baru, Anda dapat meminta pengembalian uang," ucap pihak promotor.

"Pengembalian dana bagi pemegang tiket konser 2 dan 3 November akan dibuka mulai 7-20 Oktober 2022 dengan rincian pada infografis selanjutnya yang juga dapat diakses melalui website kami, www.justinbieberinjakarta.com," lanjutnya.

Keputusan penundaan konser ini diambil setelah Justin Bieber memilih untuk fokus terhadap pemulihan sakit yang dideritanya. Tak hanya di Indonesia, seluruh konser turnya di berbagai tempat, seluruhnya ditunda.

Sebelumnya, Justin Bieber mengumumkan dirinya mengidap penyakit Ramsay Hunt Syndrome, gangguan neurologis yang ditandai dengan kelumpuhan saraf wajah. Pelantun Never Say Never itu mengumumkannya melalui video di Instagram beberapa waktu lalu.

"Terjadi kelumpuhan total di sisi wajahku sebelah kiri. Jadi untuk kalian yang kecewa dengan penundaan konserku selanjutnya, aku secara fisik jelas tidak sanggup melanjutkan konser ini. Penyakit ini lumayan serius," ungkapnya.