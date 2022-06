PENYANYI Justin Bieber mengungkapkan kondisi kesehatannya yang kurang menyenangkan. Melalui akun Instagramnya ia mengatakan jika dirinya mengidap penyakit Ramsay Hunt Syndrome yang melumpuhkan sejumlah saraf pada bagian wajahnya.

Hal itu membuat pelantun Love Yourself itu terpaksa membatalkan konser Justice World Tour di beberapa kota di Amerika Serikat. Termasuk konser di Toronto yang seharusnya digelar pada 7 dan 8 Juni kemarin, konser di Washington DC, serta New York.

Suami dari Hailey Bieber ini mengatakan bahwa dirinya tidak bisa melawan perintah dari dokter. Apalagi segala upaya telah ia lakukan demi bisa sembuh, namun hal itu belum juga membuahkan hasil.

"Aku tak percaya harus berkata begini. Aku sudah melakukan berbagai hal agar sembuh dari penyakitku. Namun sakitku ini malah makin parah,” ungkap Justin Bieber dalam Instagram Storiesnya baru-baru ini.

“Hancur hatiku karena terpaksa menunda sejumlah konser kedepannya (atas perintah dokter),” sambungnya.

Sementara itu, untuk konser Justin Bieber di Jakarta pada 2 dan 3 November 2022 mendatang, pihak promotor masih belum memberikan kejelasan terkait hal tersebut. Namun, beberapa netizen sudah mulai membanjiri kolom komentar unggahan dari PK Entertainment untuk menanyakan apakah konser Justin Bieber yang akan berlangsung di Stadion Madya, Gelora Bung Karno, akan bisa digelar atau tidak.

"Plis kasih kita kepastian ini konser justin jadi atau engga ? Kalo engga uangnya jangan dipotong ya tolong," tulis namiraliza.

"Kepastian konser jb gimanaa niii," tutur primadhany.

"Justine Bieber confirmed that he postponed his concert a few days ago. How about his concert in Jakarta? Please give us confirmation about this," kata acitkhrnns_