AJANG pencarian bakat Indonesia's Got Talent 2022 akhirnya telah selesai digelar. Setelah melalui perjalanan panjang, pada Senin, 3 Oktober 2022 kemarin, PASHEMAN'90 didapuk sebagai juara pertama dari ajang Indonesia's Got Talent 2022.

Sejak awal kemunculannya di IGT 2022, PASHEMAN'90 memang sering membuat juri terpukau dengan penampilannya. Bahkan, PASHEMAN'90 sering kali mendapatkan hadiah khusus dari para juri, salah satunya Ivan Gunawan yang sempat memberikan uang tunai sebesar Rp10 juta.

Kemenangan PASHEMAN'90 membuat empat grand finalis Indonesia’s Got Talent 2022 lainnya, diantaranya adalah Eternals (grup dance), N-LIONS, Fritzy dan Cassidy (pesulap), gagal untuk meraih hadiah utama. Hadiah tersebut berupa satu unit mobil Hyundai STARGAZER dan uang tunai sebesar Rp150 juta.

Meski begitu, keempat finalis tak dibiarkan pulang dengan tangan kosong. Mereka tetap mendapatkan hadiah berupa uang tunai sesuai dengan juara yang mereka dapatkan.

Fritzy si pesulap cilik yang menjadi juara 5 Indonesia's Got Talent 2022 diketahui membawa pulang uang tunai sebesar Rp25 juta. ETERNALS yang menjadi juara 4 Indonesia's Got Talent 2022 berhak menerima hadiah berupa uang tunai sebesar Rp50 juta. N-LIONS yang menjadi juara 3 Indonesia's Got Talent 2022, menerima hadiah berupa uang tunai sebesar Rp75 juta.Â

Sementara itu, Cassidy menjadi runner up Indonesia's Got Talent 2022 dan berhak menerima hadiah berupa uang tunai sebesar Rp100 juta dan 1 unit mobil Hyundai STARGAZER. Sedangkan PASHEMAN'90 juara pertama Indonesia's Got Talent 2022 yang berasal dari SMKN 2 Garut membawa pulang hadiah utama berupa uang tunai Rp 150 juta dan mobil Hyundai Stargazer.

Malam grand final Indonesia's Got Talent 2022 semalam, bahkan turut dimeriahkan oleh Kyuhyun dari Super Junior. Dalam kesempatan itu, Kyuhyun tampil dan membawakan singlenya berjudul At Gwanghwamun. Mengenakan setelan blazer berwarna lavender dan kemeja putih, Kyuhyun terlihat membawakan lagunya dengan penuh penghayatan. Bahkan, sesekali ia terlihat menyapa para penggemarnya.