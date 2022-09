JAKARTA - Jeje Slebew diundang untuk menjadi bintang tamu dalam konten youtube yang dipandu 4 aktor kenamaan tanah air. Dalam konten itu, banyak yang menyoroti aksen bahasa inggris Jeje yang begitu nyaman di dengar.

Jeje pun terdengar fasih dan luwes ketika berbincang menggunakan bahasa inggris bersama salah satu pemandu acara, Bryan Domani.

"First song that makes me.. Do you know feeling kayak vibe when you drive a car and then you on the road (lagu pertama yang membuatku..kamu tahu kan rasanya saat kamu mengendarai mobil di jalan)" kata Jeje Slebew dikutip dari youtube Bacot Television, Minggu (25/9/22).

"Kayak in the middle of the toll (di tengah jalan tol) terus kayak sambil denger lagu ini, in the middle of freakin rain (di tengah hujan) kayaknya seru deh," sambungnya.

Ketiga pemandu acara lain yang berada di ruangan terpisah ikut terkesima mendengar aksen Jeje. Bahkan, Keanu Agl yang menjadi salah satu pemandu acara dibuat melongo. "Oh My God, bagus banget. Cara ngomongnya tuh ngga ganggu,"ujar Keanu. Beberapa kali keempat pemandu acara, Bryan Domani, Jefri Nichol, Keanu, dan, Abidzar dibuat kaget dengan cara Jeje berkomunikasi. Selain aksennya yang baik, gaya bicaranya juga membuat keempatnya nyaman berbincang meski dengan durasi cukup lama dengan Jeje. Bryan Domani pun mengaku tidak menyangka kalau Jeje sebegitu fasihnya berbahasa inggris. Kakak Megan Domani itu sempat memuji aksen perempuan 16 tahun itu dihadapannya langsung. Jeje juga sempat menyebut bahwa ia memang terbiasa menggunakan bahasa inggris dan nyaman dengan itu.