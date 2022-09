JAKARTA - Belakangan terakhir nama Jasmine Laticia atau yang akrab disapa Jeje Slebew jadi perbincangan publik. Bukan karena popularitasnya di Citayam Fashion Week, melainkan sebuah video adegan dewasa yang mirip dengan dirinya beredar di media sosial.

Kendati demikian, Jeje membantah tudingan itu. Dia pun sempat meradang tak terima dengan tuduhan tersebut. Hal itu dia sampaikan melalui Instagram Story.

"Bukan. Kalau punya mata baca! Kalau kepo liat pake mata, dilihat bener-bener gue ketik ape. Jangan nanya lagi, nanya lagi, lo pikir gue kaga sakit ati ape disama-samain sama porn bintang. Gue bukannya ga mau klarifikasi tp gue juga cape klarifikasi. Klarifikasi juga ujung-ujungnya lo semua bakal ngomong dan beranggapan itu gue!" tulis Jeje dalam Instagram Story @jejelincessofficial, Kamis (22/9/2022).

"Tapi pada intinya gue ga akan takut selagi gue ngerasa gua nggak salah, gua ga berbuat ngapain gua takut?" tukasnya.

Mantan kekasih Roy itu kesal karena harus menghadapi fitnahan. Ia khawatir, hal ini bakal berdampak pada mental dan pekerjaannya.

"Gue capek difitnah banyak orang. Gue capek dibikin kepikiran sama banyak orang. Gue ga mau karir dan kerjaan gue terhambat cuma karena omongan orang. Jadi maaf kalau gue brutal gue juga manusia yang punya batas kesabaran dan porsi untuk emosi," tuturnya.

Dalam postingan itu, dia kembali menegaskan bahwa wanita di dalam video itu bukan dirinya. Penegasan ini dia lontarkan agar tak ada lagi followers yang berulang kali menanyakan kebenaran video tersebut.

"Kalau masih ada yang tanya, 'itu kak Jeje?', jawabannya aku pertegas lagi yah. nope it's not me, itu bukan aku yang ada di dalam video tersebut, melainkan orang lain entah siapa dia, karena aku pun tak tau menau dan nggak kenal dia siapa, nama dia pun aku nggak tau siapa," bebernya.

"Pada intinya aku hanya ingin meluruskan kembali di berita hoax ini, sekali lagi maaf itu bukan Jeje Slebew, itu bukan aku, itu orang yang saya pun tidak tahu," sambungnya.

Di momen itu, Jeje berharap orang-orang yang sudah menjelek-jelekan dan memfitnah dirinya bisa segera mendapat hidayah. Dia juga berharap agar pikiran orang-orang yang telah jahat kepada dirinya bisa berubah.

Disamping banyak netizen yang menghujatnya, namun Jeje bersyukur masih ada pula pengikutnya yang baik dan selalu memberi dukungan untuk dirinya.

"Oh makasih ya kepada semua netizen baik yang sudah ngasih kepercayaan kepada Jeje bahwa aku bisa ngebungkam balik netizen-netizen yang bermulut seram. Terima kasih kalian masih sangat baik sekali sama aku," katanya lagi.