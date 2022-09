SEOUL - Drama tvN, Little Women menyentuh rating penonton tertinggi sepanjang penayangannya. Pada episode delapan yang tayang pada 25 September silam, drama itu berhasil menyentuh rating 8,7 persen.

Meski belum meraih rating dua digit, namun angka itu sudah cukup menjadikan drama Kim Go Eun dan Nam Ji Hyun tersebut mendominasi slot tayang Minggu di seluruh channel TV kabel.

BACA JUGA: Sempat Turun, Rating Little Women Kembali Naik di Angka 7 Persen

Episode delapan masih bersetting di Singapura, di mana Oh In Joo (Kim Go Eun) dan Choi Do Il (Wi Ha Joon) mengikuti lelang anggrek. Namun setelah lelang tersebut, In Joo melihat seorang perempuan yang memiliki tato serupa dengan Hwayoung.

Di lain pihak, ayah Do Il datang menemui Oh In Kyung (Nam Ji Hyun) dan mengancam akan membunuh Park Jae Sang (Uhm Ki Joon) di hadapan semua orang. Keduanya kemudian bekerja sama untuk melawan Jae Sang.

Namun hal tak disangka justru terjadi pada In Joo di Singapura. Dia akhirnya bertemu secara langsung dengan perempuan yang dikiranya Hwayoung. Pertemuan itu membuatnya begitu syok dan terintimidasi.

BACA JUGA: Mawar AFI Beberkan Rencana Pernikahannya dengan Mr Lie

Di lain pihak, drama baru JTBC, The Empire juga menunjukkan kenaikan rating pada episode keduanya. Drama itu berhasil mendulang rating sebesar 3 persen, pada 25 September silam. Sementara di stasiun TV nasional, drama akhir pekan terbaru KBS 2TV, Three Bold Siblings berhasil membukukan rating nasional sebesar 22,1 persen pada episode keduanya. Hasil itu membuat drama tersebut menjadi program yang paling banyak ditonton.* BACA JUGA: Kim Jung Hyun dan Im Soo Hyang Adu Akting dalam Kkokdu's Gye Jeol