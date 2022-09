ANIME merupakan tayangan wajib bagi pencinta animasi. Maka tak heran jika jadwal tayang beberapa anime sangat dinantikan para penggemar. Beberapa anime akan menayangkan seri terbarunya, seperti Spy x Family Part 2 dan Golden Kamuy Season 4. 

Bulan depan, akan ada tujuh anime yang siap tayang. Berikut ulasannya, seperti dikutip dari Asia One, Kamis (22/9/2022).

1.Spy x Family Part 2

Spy x Family Part 2 akan mulai tayang di Netflix, Hulu, dan Crunchyroll pada 1 Oktober 2022. Sekuel ini dipastikan akan menawarkan lebih banyak adegan laga dan ketegangan dengan menghadirkan sosok teroris yang akan menjadi ancaman bagi perdamaian dunia. 

Kali ini, akan ada taruhan yang lebih tinggi saat Loid mencoba menghentikan targetnya. Spy x Family Part 2 tidak hanya bercerita tentang masalah yang rumit tetapi juga diisi dengan momen-momen ringan kehidupan rumah tangga, seperti masalah pola asuh anak hingga kehadiran hewan peliharaan baru.

2.Blue Lock

Blue Lock adalah anime olahraga yang menonjolkan nuansa distopia yang unik di dalamnya. Mengangkat dunia sepak bola, anime ini menceritakan tentang Yochi Isagi, seorang striker klub bola di sekolah menengah yang tidak terkenal dan memiliki masalah dengan permainannya.

Suatu hari, dia bergabung dengan rezim pelatihan Blue Lock untuk menjadi striker tim nasional Jepang. Anime ini dikabarkan mulai tayang pada 9 Oktober 2022.

3.Bleach: Thousand-Year Blood War Arc

Setelah 10 tahun, anime Bleach kembali hadir dengan Thousand-Year Blood War Arc. Anime ini akan mengadaptasi arc terakhir yang mencakup volume 55 hingga 74 dari versi manga-nya. 

Anime Bleach akan disutradarai oleh Tomohisa Taguchi yang menggantikan Noriyuki Abe. Tak hanya menjadi sutradara, Taguchi juga akan mengurusi skenario anime tersebut bersama penulis skenario Masaki Hiramatsu. 

Anime ini akan memberikan banyak aksi, intrik naratif, dan estetika yang tajam, saat menyambut Ichigo dan sekutu Soul Reaper-nya kembali ke pertarungan epik melawan Stern Ritter, kelompok elit klan Quincy. Bleach: Thousand-Year Blood War Arc rencananya akan dirilis pada 10 Oktober mendatang.

4.Chainsaw Man

Chainsaw Man merupakan salah satu anime yang paling ditunggu oleh banyak penggemar. MAPPA Studio memimpin pembuatan anime ini setelah sukses dengan manga garapan sebelumnya, Jujutsu Kaisen dan Attack on Titan Final Season.

Chainsaw Man bercerita tentang Denji, laki-laki miskin yang akan melakukan apapun demi uang. Hingga suatu hari, dia dikhianati oleh orang yang dipercayainya hingga harus mempertaruhkan nyawanya. Rencananya anime ini akan tayang di Amazon Prime Video dan Crunchroll, pada 12 Oktober 2022.

5.Mob Psycho 100 III

Musim ketiga Mob Psycho 100 akan melanjutkan cerita dari musim terakhir, dengan Mob secara tidak sengaja menumbuhkan brokoli raksasa di tengah kota, yang kemudian dinyatakan sebagai Pohon Ilahi.

Seri ketiga ini akan disutradarai oleh Takahiro Hasui menggantikan Yuzuru Tachikawa yang menggarap musim kedua. Anime ini rencananya akan tayang pada 6 Oktober 2022 lewat Crunchyroll.

6.Golden Kamuy Season 4

Anime Golden Kamuy Season 4 akan melanjutkan kembali kisah Kikuta yang terluka parah dalam Perang Rusia-Jepang. Dia menghabiskan waktu lama untuk bisa memulihkan diri di Pemandian Air Panas Noboribetsu.

Golden Kamuy dirancang untuk penggemar dewasa karena menceritakan beratnya perjuangan tentara veteran perang. Rencananya, anime ini akan tayang di Tokyo MX dan Amazon Prime Video pada 3 Oktober 2022.

7.My Hero Academia Season 6

My Hero Academia terus meningkat dengan musim keenamnya akan menghadirkan Arc perang pembebasan paranormal. Arc terakhir dalam Rise of the Villains Saga akan menampilkan perang, momen heroik, kehancuran, kesedihan. Anime ini dijadwalkan untuk rilis di Crunchyroll dan Netflix (khusus Asia) pada 1 Oktober mendatang.*

