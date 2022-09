SEOUL - Jung Woo Sung dan Shin Hyun Been akan reuni dalam drama romantis, Tell Me That You Love Me. Kedua aktor ini pertama kali bertemu dalam film Beasts Clawing at Straws, pada 2020.

Kabar itu dikonfirmasi STUDIO & NEW, rumah produksi yang akan menggarap drama tersebut. Drama tersebut diadaptasi dari drama romantis dengan judul serupa yang pernah tayang di TBS Jepang, pada 1995.

Popularitasnya membuat drama tersebut memborong penghargaan Television Drama Academy Awards kala itu. Mengutip Soompi, Jung Woo Sung akan berperan sebagai Cha Jin Woo, seorang pria yang mengalami gangguan pendengaran yang merasakan kebebasan dalam dunianya yang tenang.

Sementara Shin Hyun Been dipercaya untuk menghidupkan karakter Jung Mo Eun, perempuan yang sangat menghormati dirinya dengan berusaha memenuhi impian dan cintanya.

Mereka akan berkolaborasi dengan sutradara Our Beloved Summer, Kim Yoon Jin dan penulis skenario Kim Min Jung. Ia adalah sosok di balik skenario apik drama Love in the Moonlight dan The Sound of Magic.

Serial Tell Me That You Love Me akan menjadi proyek comeback Jung Woo Sung setelah 10 tahun vakum bermain drama. Drama Padam Padam yang dirilis pada 2011-2012 merupakan proyek akting terakhirnya di layar kaca. Rencananya, Jung Woo Sung dan Shin Hyun Been akan mulai syuting pada akhir tahun 2022. Namun jadwal tayang dan stasiun TV yang akan menayangkannya masih dalam pembahasan.*