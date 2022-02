SEOUL - Jung Woo Sung dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk comeback berakting ke layar kaca, setelah lebih dari 10 tahun. Artist Company mengonfirmasi, dia mendapat tawaran untuk membintangi drama remake Jepang.

“Jung Woo Sung sedang mempertimbangkan tawaran untuk bermain dalam Tell Me That You Love Me,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, Kamis (10/2/2022).

Drama Tell Me That You Love Me (Aishiteiru to Itte Kure) merupakan serial populer Jepang yang dirilis tahun 1995. Drama tersebut berkisah tentang kisah cinta seorang pria tuli dengan aktris muda.

Jung Woo Sung mendapat tawaran untuk berperan sebagai Cha Jin Woo, seorang seniman tuli berusia 30-an yang kehilangan pendengarannya saat masih kecil. Karena itu, dia menikmati dunianya yang sunyi lewat melukis.

Jika aktor A Moment to Remember itu menerima tawaran tersebut, maka ini akan menjadi karya terbarunya di layar kaca setelah 1 dekade. Tahun lalu, dia sempat muncul dalam drama Delayed Justice untuk menggantikan Bae Sung Woo yang terjerat kasus mengemudi dalam pengaruh alkohol.*

BACA JUGA:

Aktor Jung Woo Sung Positif COVID-19, 2 Minggu setelah Vaksin ke-2

Celine Evangelista Pindah Agama? Tampil Bercadar saat Kunjungi RS

(SIS)