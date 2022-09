LONDON - David Beckham tak kuasa menutupi kesedihan melepas kepergian Ratu Elizabeth. sang legenda sepakbola ini tertangkap menyeka air matanya saat memberikan penghormatan terakhir kepada sang Ratu.

Melansir Sky News, Beckham rela mengantre 13 jam untuk ikut serta dalam pengormatan terakhir untuk Ratu Elizabeth. Ia perlahan menundukkan kepalanya dan menatap lantai saat dia melihat peti mati ratu di Westminster Hall.

(Foto: Sky News)

Beckham terlihat mengenakan topi datar berwarna gelap, jas, dan dasi, dalam kesempatan itu. Mantan kapten sepakbola Inggris itu mengaku, datang ke sana untuk memperingati Ratu 'Istimewa' Inggris.

Pria 47 tahun ini menceritakan momen spesialnya ketika menerima gelar kehormatan OBE (Officer of the Order of the British Empire) oleh Ratu. Ia mengenang betapa antusias dirinya mengajak keluarganya, yakni nenek dan kakeknya yang merupakan penggemar keluarga kerajaan.

"Momen paling istimewa bagi saya adalah menerima OBE. Aku membawa kakek-nenekku, yang benar-benar membesarkanku jadi seorang royalis besar dan penggemar keluarga kerajaan," ucapnya.

Sebagai informasi, Beckham mendapatkan gelar tersebut pada 2003. Selain atas kontrobusinya di persepakbolaan Inggris, Beckham juga diapresiasi karena masalah kesehatan anak-anak dunia. Beckham menggambarkan kondisi setelah kepergian Ratu Elizabeth. Menurutnya, meninggalnya perempuan yang telah berkuasa di Inggris selama 7 dekade itu turut membuat seluruh dunia bersedih. "Jadi hari ini akan selalu sulit. Sulit bagi bangsa, sulit bagi semua orang di dunia. Karena aku berpikir semua orang merasakannya," ujar Beckham. "Pikiran kami bersama keluarga dan jelas dengan semua orang di sini, hari ini," sambungnya. Seperti diketahui, Ratu Elizabeth meninggal pada 8 September 2022 pada usia 92 tahun di Istana Balmoral. Ia mengembuskan napas terakhir setelah sebelumnya dilaporkan kondisi kesehatannya menuru. BACA JUGA:7 Artis Berhati Mulia Pilih Adopsi Anak, Ada Ruben Onsu hingga Anjasmara BACA JUGA:Seniman Ludruk Jawa Timur Cak Sapari Wafat, Bayu Skak Berduka