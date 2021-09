VICTORIA Beckham setia hidup bersama sang suami, David Beckham. Suatu ketika, dirinya mengunggah foto David Beckham yang jadi sorotan.

Sang istri, pamer foto David Beckham saat berenang. Tak sengaja, celana dalam sang pesepakbola ini melorot.

Alhasil, bokongnya sedikit terlihat! Tubuh David Beckham pun terlihat macho penuh tato.

"Happy Sunday, you’re welcome!😎

πŸ“Έme!!!," tulis Victoria di laman Instagram victoriabeckham.

Netizen juga para selebriti dunia banyak yang gagal fokus dengan bagian bokong Davod Beckham loh. Mau tahu komentarnya?

"@victoriabeckham Bottoms up!! πŸ”₯," tulis davidfurnish.

"Mama knows how to do hype! πŸ˜‚πŸ”₯❀️‍πŸ”₯❀️‍πŸ”₯❀️‍πŸ”₯," imbuh bicholla.

"Yeah baby πŸ”₯πŸ”₯ give us more of this Victoria πŸ˜πŸ‘," kata dondon***.

"Astagfirullah sayang aurat kamu ih!," tambah hanny***.