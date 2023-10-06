Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Victoria Ngaku dari Keluarga Kelas Pekerja, David Beckham: Jangan Bohong!

Wahyu Sibarani , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |09:47 WIB
Victoria Ngaku dari Keluarga Kelas Pekerja, David Beckham: Jangan Bohong!
Victoria Beckham bohong soal latar belakang keluarganya (Foto: IG David Beckham)
A
A
A

 

LONDON - Victoria Beckham ketahuan sedikit berbohong soal latar belakang keluarganya di film dokumenter Beckham yang tengah tayang di Netflix minggu ini. Diketahui film dokumenter tentang pesepakbola David Beckham itu sudah tayang perdana sejak Rabu (4/10/2023) lalu.

Serial dokumenter tersebut bercerita mengenai perjalanan hidup David Beckham termasuk istrinya Victoria Beckham yang dulunya adalah penyanyi dari grup vokal Spice Girls. Dalam satu adegan Victoria Beckham bercerita tentang pertemuan pertamanya dengan David Beckham.

Victoria Ngaku dari Keluarga Kelas Pekerja, David Beckham: Jangan Bohong!

Menurutnya pertemuan pertama itu terjadi di stadion milik Manchester United Old Trafford. Waktu itu dia dan rekannya dari Spice Girls, Melanie Chisholm datang ke stadion sebagai bintang tamu.

"Setelah pertandingan saya melihat David Beckham berbicara bersama keluarga. Saya suka hal itu karena saya memang sangat dekat dengan keluarga. Saya datang dari keluarga kelas pekerja," ujar Victoria Beckham.

Pernyataan itu justru langsung menggelitik David Beckham. Dia langsung meminta Victoria Beckham untuk tidak bohong soal latar belakang keluarganya.

"Jujur saja, jangan bohong," kata David Beckham.

Diledek oleh suaminya, Victoria Beckham masih membantah. Dia masih tetap ngotot kalau dirinya memang anak dari keluarga sederhana.

Lagi-lagi David Beckham meledek Victoria Beckham agar benar-benar jujur. Dia bahkan meminta Victoria Beckham menjawab pertanyaannya dengan tidak berbohong.

"Waktu kamu sekolah dulu, kamu diantar dengan mobil apa," tanya David Beckham.

Di situ Victoria Beckham benar-benar tidak berkutik. Dia akhirnya mengaku bahwa orang tuanya sejak tahun 1980-an sudah mampu beli Rolls-Royce.

"Sebenarnya tergantung, tapi di tahun 1980-an ayah saya sudah punya Rolls-Royce," ucap Victoria Beckham.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
