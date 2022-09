Lee Jong-suk memulai kariernya di dunia hiburan Korea Selatan sejak tahun 2005. Memulai debutnya lewat film pendek Sympathy, Jong-suk akhirnya sukses menjadi mega bintang Negeri Ginseng dengan banyak penggemar.

Selama terjun di industri hiburan, pria kelahiran 14 September 1989 ini sudah membintangi banyak drama televisi. Bahkan, di antaranya sukses meraih rating bagus.

Berikut ini Okezone ulas 4 drama dengan rating tinggi yang dibintangi Lee Jong-suk, berdasarkan Nielsen Korea.

1. I Can Hear Your Voice

Serial yang dirilis pada 2013 ini dibintangi oleh Lee Jong-suk, Lee Bo-young, dan Yoon Sang-hyun. Drama yang menghadirkan kombinasi unsur hukum, asmara, fantasi, dan komedi ini pernah meraih rating 24,1 persen.

I Can Hear Your Voice menceritakan tentang Jang Hye-sung (Lee Bo-Young), seorang pengacara yang pragmatis. Suatu ketika hidupnya berubah saat bertemu Park Soo-ha (Lee Jong-suk), siswa SMA yang punya kemampuan membaca pikiran orang lain dengan melihat mata.

2. W

Drama dengan judul singkat ini mengudara di MBC pada 2016 dan sempat meraih rating 13,8 persen. Lee Jong-suk beradu akting dengan Han Hyo-joo, yang ketika itu pertama kali muncul di layar kaca setelah 6 tahun lamanya.

Menceritakan tentang Oh Yeon-joo, yang tiba-tiba menemukan seorang pria bernama Kang Cheol, terbaring di rumah sang ayah. Rupanya. Yeon-joo berada di dimensi dunia komik ciptaan sang ayah, yang merupkaan komikus terkenal.

3. Pinocchio

Selanjutnya adalah drama populer Pinocchio yang booming pada 2014. Drama yang dibintangi Lee Jong-suk dan Park Shin-hye ini pernah meraih rating 13,3 persen.

Pinnocchio berkisah tentang Ki Ha-myong yang diselamatkan seorang kakek ketika terombang-ambing di lautan. Dia adalah kakek Choi In Ha, yang kemudian memutuskan merawatnya dan memberi nama Ha-myong dengan nama Choi Dal Po, seperti anaknya yang meninggal 30 tahun lalu.

4. While You Were Sleeping

Lee Jong-suk pernah berakting dengan Bae Suzy di drama While You Were Sleeping. Drama SBS yang tayang pada 2017 ini memiliki 32 episode dan sempat meraih rating 10 persen.

While You Were Sleeping ercerita tentang Nam Hong-joo (Bae Suzy) yang punya kemampuan melihat Peristiwa malang orang lain di dalam mimpinya. Sementara Nam Da-Reum, seorang jaksa muda tiba-tiba memiliki kemampuan seperti Hong-joo, dan berusaha mencegah mimpi-mimpi buruk jadi kenyataan.

