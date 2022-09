TERPIDANA kasus pornografi, Fransiska Candra Novitasari alias Siskaeee, diketahui sudah bebas sejak 19 Juli 2022 lalu. Ia diketahui bebas bersyarat usai membayar denda sebesar Rp 250 juta.

Setelah lebih dari satu bulan bebas dari penjara, Siskaeee terlihat kembali mengunggah foto seksi dalam laman Twitternya. Hal itu sontak membuat netizen heboh.

Dalam unggahannya, Siskaeee terlihat mengenakan bikini berwarna hitam dengan latar belakang karang. Bahkan ia sempat menuliskan terkait rencana bisnisnya ke depan.

"I want to play with you! Btw kalo siskae buka usaha parfum kalian mau beli ga?," katanya.

Unggahan tersebut sontak dibanjiri oleh komentar para netizen. Bahkan tak sedikit yang menyambut kembalinya Siskaeee.

"Welcome back siskaeee.. is this real u??," tanya openhi***.

"Welcome back," lanjut kusuma****. "Mba siskae next level mudah mudahan cepat debut di amrik," tambah mchun***. Sayangnya tidak diketahui pasti apakah ini benar-benar merupakan akun Twitter milik Siskaeee atau bukan. Sebagaimana diketahui, Siskaeee sempat ditangkap di Bandung dan ditahan selama 7 bulan usai divonis bersalah dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Wates. Siskaeee ditahan lantaran kasus video viral aksi pamer payudara dan kemaluan di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) pada Desember 2021 lalu.