JAKARTA - Phoebe Paris menghadirkan single berjudul Be You. Melalui lirik yang ditulis oleh dirinya sendiri, Phoebe memberi dorongan kepada siapapun untuk terus percaya dan bermimpi.

Sejak usia 13 tahun, Phoebe sudah bernyanyi dan menulis lagu. Dengan begitu membantunya untuk lebih mengenal dirinya untuk lebih baik lagi. Keterampilan menulis lagu diperoleh secara otodidak.

โ€œDulu menulis lagu dengan bantuan piano. Belakangan dengan ukulele, yang bisa aku bawa kemana aja. Dan kalo lagi mood aku bisa langsung main ukulele dan jadi lagu yang masih mentah. Nanti di studio rekaman baru dirapihin lagi,โ€ ungkap Phoebe yang belajar ukulele dengan bantuan video Youtube.

Dengan Phoebe menulis lagu telah membantunya untuk mengekspresikan diri tentang berbagai hal yang dia lalui sehari-hari. Dan juga menangkap momen dialaminya sendiri, teman-temannya dan juga orang di sekelilingnya. Maka lahirlah lagu Be You.

Bagi Phoebe dengan menyanyi dan menulis lirik lagu, dapat mendengarkan langsung berbagai respon dan pemikiran yang sama dengannya. Menurutnya hal tersebut adalah hal yang sangat berarti dan hanya bisa dia dapatkan dari bermusik.

"Buat aku lagu Be You sangatlah istimewa. Aku menulis lagu ini karena aku sadar, kita harus dapat mengapresiasi keunikan diri kita sendiri. Jadilah diri sendiri dengan segala keunikan yang kita miliki,โ€ kata Phoebe yang sudah menciptakan 10 lebih lagu yang kebanyakan bercerita tentang self motivation, kegembiraan bersama keluarga, tentang kepercayaan diri.

Meski begitu, Phoebe percaya bahwa penting untuk selalu berusaha menjadi versi diri yang lebih baik lagi. Karena hal tersebut adalah sebuah ciri khas dan kekuatan yang menentukan identitas kita. Ia juga berharap para pendengar berpikir yang sama.

Dari pesan-pesan positif yang ingin disampaikan tersebut, Phoebe menulis lirik lagu Be You seperti ini : Your true self is none compare. That taught me a lot I learned youโ€™re more than enough. Be You

(aln)