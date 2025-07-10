Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |17:29 WIB
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8 (Foto: IG Elijah)
A
A
A

JAKARTA – Festival musik tahunan The Sounds Project (TSP) kembali hadir dengan skala yang lebih besar lewat gelaran edisi ke-8 bertajuk The Sounds Project 8: From Music To Infinity. Acara ini akan digelar selama tiga hari penuh, mulai 8 hingga 10 Agustus 2025 di Ecovention dan Ecopark Ancol, Jakarta.

Satu bulan menjelang dimulainya festival, TSP resmi mengumumkan ratusan line-up yang siap memanaskan enam panggung utama: The Sounds Project Stage, Musicverse Stage, MG Stage, Garden Stage, TSP&Co Stage, dan Joged Stage.

Tak main-main, lebih dari 110 musisi lokal dan internasional dijadwalkan tampil, menjadikan TSP 8 salah satu festival musik paling ambisius tahun ini.

Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8

The Sounds Project 8 menghadirkan tiga musisi internasional yang bakal tampil eksklusif. Mereka adalah band indie rock asal Inggris FUR, solois asal Kanada Elijah Woods, serta band pop punk asal Amerika Serikat Real Friends. TSP menegaskan tetap konsisten mengimpor nama internasional, namun dengan komitmen utama untuk memberikan ruang lebih besar bagi musisi lokal.

"Tahun ini kami tambah jadi enam panggung aktif. Ini bukti bahwa TSP terus tumbuh dari sisi skala dan kualitas. Fokus utama kami tetap mendukung musik Indonesia," ujar Festival Director, Gerhana Banyubiru.

TSP 8 menghadirkan deretan musisi besar seperti Tulus, Lyodra, Hindia, Juicy Luicy, Kahitna, Tiara Andini, Maliq & D’Essentials, dan .Feast. Nama-nama nostalgia seperti Nidji, Kangen Band, D’Bagindas, Ten2Five, hingga Bondan & Fade2Black juga dipastikan tampil demi pengalaman singalong lintas generasi.

Tak hanya nama besar, tahun ini TSP juga memberi panggung bagi musisi baru seperti Enola, Drizzly, Eastcape, Milledenials, dan Mentari Novel. Lewat program Soundroom, TSP berhasil mengkurasi hampir 4.000 musisi dari seluruh Indonesia dan memilih tiga yang tampil di panggung utama.

The Sounds Project 8 tampil makin beragam. Dari genre folk hadir Suara Kayu, Parade Hujan (Payung Teduh full team), Batas Senja, dan Banda Neira. Sementara di jalur reggae dan ska, nama-nama seperti Souljah dan Tony Q Rastafara siap membakar panggung.

Untuk penggemar punk dan pop punk, hadir Pee Wee Gaskins, Summerlane, Remember of Today, The Jeblogs, The Panturas, The Jansen, hingga Gledeg yang siap menciptakan moshpit liar di tengah crowd.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125259/kolaborasi_dengan_andi_rianto_dimas_supartono_lanjutkan_kiprah_mendiang_ayah-hn2L_large.jpeg
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125231/visi_musik-bfaX_large.jpg
Gerakan Satu Visi Ajukan Uji Materiil demi Keberlangsungan Ekosistem Musik Indonesia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement