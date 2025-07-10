Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8

JAKARTA – Festival musik tahunan The Sounds Project (TSP) kembali hadir dengan skala yang lebih besar lewat gelaran edisi ke-8 bertajuk The Sounds Project 8: From Music To Infinity. Acara ini akan digelar selama tiga hari penuh, mulai 8 hingga 10 Agustus 2025 di Ecovention dan Ecopark Ancol, Jakarta.

Satu bulan menjelang dimulainya festival, TSP resmi mengumumkan ratusan line-up yang siap memanaskan enam panggung utama: The Sounds Project Stage, Musicverse Stage, MG Stage, Garden Stage, TSP&Co Stage, dan Joged Stage.

Tak main-main, lebih dari 110 musisi lokal dan internasional dijadwalkan tampil, menjadikan TSP 8 salah satu festival musik paling ambisius tahun ini.

The Sounds Project 8 menghadirkan tiga musisi internasional yang bakal tampil eksklusif. Mereka adalah band indie rock asal Inggris FUR, solois asal Kanada Elijah Woods, serta band pop punk asal Amerika Serikat Real Friends. TSP menegaskan tetap konsisten mengimpor nama internasional, namun dengan komitmen utama untuk memberikan ruang lebih besar bagi musisi lokal.

"Tahun ini kami tambah jadi enam panggung aktif. Ini bukti bahwa TSP terus tumbuh dari sisi skala dan kualitas. Fokus utama kami tetap mendukung musik Indonesia," ujar Festival Director, Gerhana Banyubiru.

TSP 8 menghadirkan deretan musisi besar seperti Tulus, Lyodra, Hindia, Juicy Luicy, Kahitna, Tiara Andini, Maliq & D’Essentials, dan .Feast. Nama-nama nostalgia seperti Nidji, Kangen Band, D’Bagindas, Ten2Five, hingga Bondan & Fade2Black juga dipastikan tampil demi pengalaman singalong lintas generasi.

Tak hanya nama besar, tahun ini TSP juga memberi panggung bagi musisi baru seperti Enola, Drizzly, Eastcape, Milledenials, dan Mentari Novel. Lewat program Soundroom, TSP berhasil mengkurasi hampir 4.000 musisi dari seluruh Indonesia dan memilih tiga yang tampil di panggung utama.

The Sounds Project 8 tampil makin beragam. Dari genre folk hadir Suara Kayu, Parade Hujan (Payung Teduh full team), Batas Senja, dan Banda Neira. Sementara di jalur reggae dan ska, nama-nama seperti Souljah dan Tony Q Rastafara siap membakar panggung.

Untuk penggemar punk dan pop punk, hadir Pee Wee Gaskins, Summerlane, Remember of Today, The Jeblogs, The Panturas, The Jansen, hingga Gledeg yang siap menciptakan moshpit liar di tengah crowd.