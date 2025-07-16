Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional

JAKARTA – Trinity Youth Symphony Orchestra atau yang lebih dikenal sebagai TRUST sukses mengharumkan nama bangsa dengan menyabet tiga penghargaan di ajang The 11th World Orchestra Festival 2025 yang digelar di Wina, Austria pada 10–13 Juli 2025.

Dalam kompetisi berskala internasional tersebut, TRUST meraih Golden Award, Outstanding Conductor Award untuk Dr. Nathania Karina, dan Johann Strauss Award. Ketiga penghargaan prestisius itu diserahkan dalam konser gala yang digelar Minggu 13 Juli 2025 di Musikverein, salah satu gedung konser paling bergengsi di jantung kota Wina.

Dalam kesempatan itu, TRUST dipercaya membuka konser dengan membawakan lagu Laskar Pelangi dan lagu daerah Aceh Bungong Jeumpa yang diaransemen oleh komposer asal Indonesia, Dr. Peter Jonathan.

Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional (Foto: Ist)

Festival ini diikuti oleh 21 grup orkestra dari 9 negara dengan total peserta lebih dari 700 orang. Negara-negara yang turut berpartisipasi antara lain Tiongkok, Polandia, Irlandia, Spanyol, dan Prancis.

Penjurian dilakukan pada 12 Juli 2025 di VHS Kulturgarage, Wina, tanpa kehadiran penonton agar juri bisa lebih fokus menilai penampilan peserta. TRUST yang terdiri dari 65 musisi muda tampil maksimal dengan dua lagu: Janger dari Bali dan Bungong Jeumpa dari Aceh.

Penampilan mereka menjadi sorotan, terutama ketika di tengah lagu Janger, para anggota TRUST tiba-tiba menari Kecak diiringi akapela. Kejutan ini membuat para juri terpukau.

Seluruh penampilan disajikan secara dinamis dan penuh ekspresi. Selain menunjukkan keterampilan teknik tinggi, TRUST juga memancarkan chemistry kuat di atas panggung. “TRUST bukan sekadar tampil untuk lomba, rasanya seperti sedang menonton pertunjukan,” puji salah satu juri usai pertunjukan.

Penampilan impresif ini membuahkan Golden Award, dengan nilai tinggi dari jajaran juri internasional, seperti Prof. Toby Purser (London’s Royal College of Music), Prof. Neil Varon (Eastman School of Music), dan Prof. Dr. Werner Hackl (University of Music Vienna).

Enerjik dan penuh semangat, Dr. Nathania Karina atau yang akrab disapa Nia dinobatkan sebagai salah satu konduktor terbaik dalam ajang ini. Tak hanya piawai memimpin orkestra, Nia juga ikut membangun interaksi yang menyatu dengan para pemain di atas panggung. Lulusan Boston University dan Melbourne University ini merupakan pendiri TRUST dan pencetus gagasan tampilnya orkestra anak muda ini di ajang internasional.

Dalam rangka memperingati 200 tahun kelahiran Johann Strauss II, TRUST juga tampil di House of Strauss, sebuah tempat bersejarah yang didedikasikan untuk sang komponis legendaris Austria. TRUST kembali dipercaya sebagai pembuka dengan membawakan lima lagu, termasuk Ampar-Ampar Pisang, Rasa Sayange, Moliendo Cafe, Yamko Rambe Yamko, dan Laskar Pelangi. Penampilan cemerlang ini membuat TRUST diganjar Johann Strauss Award.