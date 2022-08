JAKARTA - Eksekutif Produser dan sutradara film Miracle In Cell No 7 asal Korea Selatan Kim Min Ki dan Lee Hwan Kyung hadir di Indonesia. Kehadiran mereka untuk mendukung Miracle In Cell No 7 versi Indonesia yang bakal hadir.

Produser Falcon Pictures Frederica mengungkapkan, senang dengan kehadiran Kim Min Ki dan Lee Hwan Kyung yang bisa menyempatkan hadir ke Indonesia. โ€Mr Kim dan Mr Lee butuh waktu enam bulan untuk bisa bertemu, karena saking sibuknya mereka. Setelah sekian lama akhirnya bertemu di sini. Untuk pemain film Miracle In Cell No 7 Korea, mereka sangat sibuk, sehingga jadwalnya tidak dapat. Apalagi saat ini Covid-19 juga sedang naik lagi di Korea,โ€ ujarnya.

BACA JUGA:Vino G Bastian Sempat Ragu Bawakan Soundtrack Miracle In Cell No 7

BACA JUGA:Andmesh Kamaleng Kenang Sosok Ayah di Soundtrack Miracle in Cell No 7

Executive Produser film Miracle In Cell No 7, Kim Min Ki juga merasa terhormat dengan kehadirannya di Indonesia.โ€ Kami berterima kasih telah diundang, kami merasa sangat terhormat. Kami merasa senang kalau film kami diremake. Kami berharap suatu hari nanti kami bisa meremake film Indonesia,โ€ jelasnya.

Sutradara film Miracle In Cell No 7 asal Korea, Lee Hwan kyung mengungkapkan film Miracle In Cell No 7 versi Indonesia mendapat apresiasi positif dari para pemain film Miracle In Cell No 7 di Korea.

โ€Untuk respons dari pemain di Korea. Mereka tahu kalau penduduk Indonesia itu terbesar keempat di dunia. Jadi begitu tahu kalau film ini akan diremake di Indonesia mereka senang banget. Mereka merasa bagus banget,โ€ ungkapnya.

Film Miracle In Cell No 7 yang dibintangi oleh Vino G Bastian, Graciella Abigail, Indro Warkop, Tora Sudiro, Indra Jegel, Rigen Rakelna, Bryan Domani, Denny Sumargo, dan Marsha Timothy akan tayang diseluruh bioskop Indonesia pada tanggal 8 September 2022.

(aln)