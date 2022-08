JAKARTA- Ada 5 drakor dengan rating tertinggi sepanjang masa yang bisa ditonton berulang kali. Drama Korea (Drakor) memiliki jumlah episode lebih singkat -umumnya 16-20 episode per drama-, produksi K-drama berani bermain dengan berbagai genre dan sinematografi mumpuni.

Tak sekadar berkutat dengan genre keluarga dan komedi romantis, ada drama berjenis legal, thriller, dan fantasi yang juga meraih rating tinggi. Meski tak semuanya menuai sukses, namun setidaknya ada beberapa drama yang menonjol dan membekas di hati penonton dan memiliki rating tinggi.

Berikut 5 drakor dengan rating tertinggi sepanjang masa yang dirangkum dari berbagai sumber:

1. My Golden Life

Drama family selalu mendapat tempat di hati penonton meski berbagai genre mulai menjamur dalam 5 tahun terakhir. Hal ini dibuktikan My Golden Life, drama arahan Lee Jae Sang yang ditulis oleh Park Kyung Soo.

Drama yang dibintangi Park Si Ho dan Shin Hye Sun ini tercatat sebagai drama bergenre family tersukses yang pernah dirilis KBS sepanjang 2017. Pasalnya, pada 10 Desember 2017,

My Golden Life sukses menembus rating 41,2 persen, setelah minggu sebelumnya bertahan di angka 38,8 persen.

Umumnya drama family, My Golden Life juga berkisah tentang sebuah keluarga yang kehilangan salah satu anak kembarnya dan kemudian mengadopsi anak lain yang tersesat di tengah jalan. Pasangan suami istri itu kemudian merawat anak tersebut dan menamainya Seo Ji Soo.

Di lain pihak, keluarga lain yang berasal dari keluarga kaya raya kehilangan putri mereka dalam sebuah kecelakaan mobil. Selama 20 tahun, mereka mencari keberadaannya hingga bertemu seorang informan yang membocorkan keberadaan putri mereka. Di sinilah, fakta mulai terungkap dan kebohongan lain tercipta.

2. The World Of Married

The World of the Married mengakhiri petualangan 16 episodenya dengan fantastis. Episode pamungkas yang tayang pada Sabtu, 16 Mei 2020 mendapat rating tinggi.

Sejak awal tayang pada Maret lalu, The World of the Married memang langsung mendapat rating tinggi. Hampir selalu mengalami kenaikan rating di tiap episodenya, The World of the Married lantas mematahkan rekor yang dipegang SKY Castle.

Episode ke-12 The World of the Married membukukan rating 24,33 persen. Angkanya lebih tinggi dari SKY Castle yang ditasbihkan sebagai drama dengan rating tertinggi dalam sejarah TV kabel Korea, dengan rating 23,78 kala itu.

Berhasil menggantikan SKY Castle sebagai drama dengan rating tertinggi dalam sejarah TV kabel, The World of the Married tetap tampil apik di episode-episode berikutnya. Episode di dua minggu terakhir terus menunjukkan peningkatan rating.

Berdasar data Nielsen Korea yang dilansir Soompi, Minggu (17/5/2020), episode 16 The World of the Married mendapat rating 28,37 persen. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari rating episode sebelumnya, yakni 24,44 persen.

3. Crash Landing On You

Dengan hasil itu, Crash Landing on You berhasil meruntuhkan rekor Goblin sebagai drama dengan rating tertinggi sepanjang sejarah tvN. Pada Januari 2017, Goblin meraih rating 20,5 persen yang menjadikannya sebagai pemilik rekor rating tertinggi tvN selama 3 tahun terakhir.

Sementara akhir drama yang dibintangi Hyun Bin dan Son Ye Jin itu berakhir bahagia. Kedua karakter utama drama itu dipertemukan kembali di Swis, setelah mereka melewati perpisahan yang menyedihkan.

Di drama ini, Hyun Bin dan Son Ye Jin akhirnya menikah di dunia nyata.

4. Goblin

Drama serial Goblin rupanya mampu membius dunia, tak hanya di Korea, kini drama Goblin sudah mulai disukai di belahan bumi lain termasuk di Amerika. Drama yang dibintangi aktor dan aktris ternama ini yakni Gong Yoo, Kim Go Eum, Lee Dong Wook dan Yoo In Na ini memiliki alur cerita fantasi yang menarik.

Seorang sumber dari industri hiburan menyatakan penggemar mulai berburu barang-barang yang berkaitan dengan Goblin mulai dari mug, kartu pos, hingga foto.

Episode terakhir Goblin mendapat rating rata-rata 20,5 persen dengan puncaknya mencapai 22,1 persen.

5. Mr Queen

Drama populer tvN, Mr. Queen mengakhiri masa tayangnya dengan performa sangat memuaskan. Drama itu bahkan berhasil meraih rating tertinggi sepanjang penayangannya.

Berdasarkan data Nielsen Korea, episode 20 yang tayang pada 14 Februari 2021, membukukan rating 17,4 persen dengan titik tertinggi 19,3 persen. Dengan hasil itu, Mr. Queen mempertahankan posisinya sebagai penguasa rating di seluruh jaringan televisi Korea Selatan pada akhir pekan. Episode pamungkas Mr. Queen ditutup dengan perjuangan Raja Cheoljong (Kim Jung Hyun) dan Ratu Kim So Yong (Shin Hye Sun) menghentikan penobatan raja baru oleh klan Andong Kim. Diceritakan pula bagaimana roh Chef Jang Bong Hwan (Choi Jin Hyuk) kembali ke tubuhnya.

