Perdana, Jang Nara Berperan Jadi Villain dalam Drama Taxi Driver 3

SEOUL - Jang Nara dipastikan menjadi satu dari enam villain (tokoh antagonis) dalam drama populer, Taxi Driver 3. Dia akan berperan sebagai Kang Joo Ri, CEO sebuah agensi hiburan dan mantan member girl group.

Di balik kesuksesannya sebagai business woman, Joo Ri memyimpan ketamakan dan niat tak baik. Dalam poster yang dirilis SBS pada 15 Desember 2025, Jang Nara tampil anggun dengan senyum misterius.

Perdana, Jang Nara Berperan Jadi Villain dalam Drama Taxi Driver 3. (Foto: Hancinema)

Ini menjadi peran antagonis perdana Jang Nara sepanjang 24 tahun kariernya. Sebelum SBS membocorkan keterlibatannya, Taxi Driver 3 sudah merilis tiga karakter villain sejauh ini, dari Kasamatsu Sho, Yoon Si Yoon, dan Um Moon Seok.

Keterlibatan sang aktris sebagai villain membuat penggemar drama itu antusias. “Setiap episode drama ini menjadi sangat seru karena villain-nya enggak kaleng-kaleng,” ujar seorang penggemar dikutip dari Allkpop, Selasa (16/12/2025).

“Aku enggak sabar menunggu Taxi Driver 3 episode dengan Jang Nara sebagai villain. Karena ini peran pertama dia jadi penjahat. Gue nunggu banget,” ungkap penggemar lainnya.