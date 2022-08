JAKARTA – Ajang pencarian bakat The Indonesian Next Big Star merupakan jalan untuk mewujudkan cita-cita menjadi bintang internasional. Ikuti audisinya melalui aplikasi RCTI+.

“Ikuti audisi The Indonesian Next Big Star di RCTI+," ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Selasa (28/08/2022). "Program pencari bakat (talent search) pertama yang khusus/eksklusif dibuat di aplikasi streaming, RCTI+," imbuhnya.

Juri The Indonesian Next Big Star sangatlah istimewa, personel grup K-pop iKON JAY & DK didapuk sebagai juri ajang bergengsi tersebut. Selain kedua bintang tersebut, tiga musisi papan atas Tanah Air yakni Maia, Judika dan Shandy Sandoro juga menjadi juri The Indonesian Next Big Star.

Hary mengajak masyarakat untuk berpartisipasi untuk unjuk kebolehan bakat pada audisi Indonesian Next Big Star.*

