JAKARTA - Ajang pencarian bakat The Indonesian Next Big Star memberikan kejutan. Personel grup K-pop iKON, JAY & DK didapuk sebagai juri ajang bergengsi tersebut.

Audisi The Indonesian Next Big Star dimulai pada 25 September mendatang. Acara ini ditayangkan di RCTI, RCTI+, dan Vision+. "Audisi The Indonesian Next Big Star telah dibuka, dengan International Judges iKON JAY & DK dari Korea,” ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Selasa (16/8/2022).

Hary mengajak masyarakat untuk berpartisipasi untuk unjuk kebolehan bakat pada audisi Indonesian Next Big Star. “Silahkan berpartisipasi dan saksikan episodenya dari mulai Audisi 25 September s/d 18 November, 2022 hingga Final di RCTI+, Vision+ dan RCTI,” imbuh Hary.

