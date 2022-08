JAKARTA - Bulan Agustus merupakan bulan bersejarah untuk super apps RCTI+. di tanggal 24 Agustus 2022 ini RCTI+ berulang tahun yang ke 3. Seperti diketahui aplikasi RCTI+ pertama kali diluncurkan di tahun 2019 bertepatan dengan ulang tahun stasiun televisi RCTI.

RCTI+ sendiri merupakan super apps yang menyajikan banyak hiburan dalam satu aplikasi. dan RCTI+ dapat dinikmati dimana saja dan kapan saja.

Di ulang tahun RCTI+ yang ke 3, RCTI+ menggelar konser musik bernuansa dunia metaverse bertajuk “Musicverse” dimana akan membawa penonton masuk kedalam dunia Metaverse dengan sudut pandang pemain games. Konser musik ini akan dimeriahkan dengan kolaborasi berbagai genre musik yang dibagi dalam 4 genre, yang pertama Senja Verse diramaikan oleh penampilan Danar Widianto jebolan X Factor Indonesia, Ghea Indrawari dan Mirabeth.

Ketiga penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol dan X Factor Indonesia akan menyanyikan 2 lagu berjudul Rasa Cinta Ini dan Kamu anggap Apa. Sedangkan Danar akan menyanyikan 2 lagu terbarunya Dulu dan Sebatas Formalitas. Selain itu Danar juga akan berduet dengan Ghea dan Mirabeth.

Yang kedua ada Rizky Febian mewakili Popink Verse. Rizky Febian penyanyi yang dikenal dengan single pertamanya Kesempurnaan Cinta ini karirnya semakin melejit karena lirik lagunya yang menggalau. Rizky Febian juga banyak berkolaborasi dengan penyanyi seperti Marion Jola, Laleilmanino, dan banyak penyanyi besar lainnya.

Nama Rizky Febian lebih dikenal terlebih setelah dirinya berpacaran dengan Mahalini, penyanyi jebolan Indonesian Idol. Di RCTI+ 3rd Anniversary Musicverse Rizky Febian akan menyanyikan 4 lagu diantaranya Hingga Tua Bersama, Berpisah Itu Indah, Terlukis Indah, dan Aminlah Bersamaku.

Kemudian ada Rock Verse yang diwakili oleh grup band NTRL. NTRL sendiri akan memeriahkan perayaan ulang tahun RCTI+ ke 3 dengan 4 lagu, diantaranya Pertempuran Hati, Sorry, Mantra, dan Terbang Tenggelam.

Selanjutnya ada Special Verse oleh Sezairi penyanyi asal singapura. yang akhir-akhir ini viral di sosial media dengan lagunya berjudul It’s You. Sezairi Sezali atau lebih dikenal dengan nama Sezairi merupakan penyanyi dan penulis lagu asal Singapura. Sezairi pertama kali dikenal karena kiprahnya di ajang pencarian bakat Singapore Idol di tahun 2009.

Di Awal karirnya Sezairi merilis lagu berjudul “ Dirinya sendiri “. di perayaan ulang tahun yang ke 3, RCTI+ mempersembahkan penampilan spesial Sezairi yang akan menyanyikan 2 lagu miliknya yaitu It’s You dan Restless Love.

Valencia Tanoesoedibjo selaku Managing Director RCTI+ mengatakan “Ulang tahun RCTI+ ke tiga kali ini berbeda, RCTI+ akan menyajikan konser musik dengan nuansa dunia metaverse. Selain itu ada beberapa penyanyi berbeda genre musik juga akan memeriahkan ulang tahun RCTI+ ke 3 seperti Rizky Febian, Danar Widianto hingga Sezairi.

Perayaan ulang tahun RCTI+ yang ke 3 “Musicverse” akan di digelar 24 Agustus 2022 mulai pukul 20.30 WIB streaming di RCTI+. Saya berharap penikmat konten RCTI+ akan menyukai “

RCTI+ sejak tahun pertama telah menyediakan banyak hiburan diantaranya bisa Nonton acara favorit dari 4 TV populer di Indonesia yaitu RCTI, MNCTV, GTV dan iNews dan banyak konten eksklusif yang sayang untuk dilewatkan. Di RCTI+ juga menyajikan berita terkini diantaranya berita selebriti, berita viral terkini hingga berita nasional.

RCTI+ juga menyajikan hiburan konten audio seperti musik, podcast dan audio series. Selain itu RCTI+ juga memiliki fitur home of talent plus yang merupakan fitur pencarian bakat dan berhadiah jutaan rupiah, yang memungkinkan masyarakat menjadi tenar atau terkenal karena siapa tahu menjadi bintang baru Indonesia.

“Kedepannya RCTI+ juga akan menambah banyak konten hiburan di setiap fiturnya. seperti saat ini RCTI+ sedang membuka audisi The Indonesia Next Big Star di fitur HOT+ , pencarian bintang Internasional dan di jurikan oleh K-pop star yaitu iKon Jay & DK. Audisi The Indonesian Next Big Star masih dibuka hingga 6 September 2022," Valencia Tanoesoedibjo selaku Managing Director RCTI+ menambahkan.

Jangan lewatkan RCTI+ 3rd Anniversary Musicverse , 24 Agustus 2022 mulai pukul 20.30 Streaming hanya di RCTI+ , Download aplikasi RCTI+ di app store atau play store, gratis.

#HUTRCTIPlus

#RCTIPlus3tahun

#RCTIPlusMusicverse