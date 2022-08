SEOUL - BLACKPINK dipastikan tampil dalam ajang penghargaan MTV Video Music Awards (VMAs) yang digelar pada 29 Agustus mendatang. Jisoo cs menjadi satu dari empat artis yang ditambahkan dalam line up ajang tersebut.

Grup asuhan YG Entertainment itu, menurut Soompi, akan membawakan lagu Pink Venom, prarilis single dari album ‘BORN PINK’. Ini sekaligus menjadi penampilan perdana Lisa cs dalam ajang penghargaan musik di Amerika Serikat.

BLACKPINK merupakan girl group K-Pop perdana yang berhasil memenangkan trofi MTV VMAs, pada 2020. Kala itu, mereka membawa pulang penghargaan Song of the Summer lewat lagu How You Like That.

Tahun ini, Jennie cs menjadi nominator dalam kategori Best Metaverse Performance (PUBG). Sementara Lisa masuk dalam kategori Solo Act for Best K-Pop lewat album solo perdananya, ‘LALISA’.

Selain BLACKPINK, MTV VMAs 2022 juga akan dimeriahkan oleh penampilan J Balvin, Marshmello x Khalid, Panic! At the Disco, Lizzo, Maneskin, Jack Harlow, dan Annita. Ajang ini akan tayang pada 29 Agustus 2022, pukul 07.00 WIB. Namun sebelum tampil di MTV Video Music Awards 2022, BLACKPINK akan merilis single Pink Venom, pada 19 Agustus 2022. Sementara, album studio kedua mereka, 'BORN PINK' akan dirilis pada 16 September mendatang.