JAKARTA - Prilly Latuconsina membagikan momen saat asyik sarapan bersama dengan idol Korea Selatan Henry Lau di Instagram. Tak banyak kata yang disampaikannya kecuali keterangan terkait momen saat itu.

Prilly Latuconsina mengungkapkan jika dirinya dan Henry tengah menikmati sarapan bersama.

“Breakfast with a view (menikmati sarapan dengan pemandangan),” ujar Prilly.

Dalam Story tersebut mereka berdua nampaknya duduk berhadapan, terlihat dari sudut pandang foto yang diambil oleh Prilly.

Tidak hanya menghabiskan waktu sarapan pagi bersama juga melakukan foto bareng. Dari potret yang dibagikan terlihat dia bersandar di bahu Henry Lau yang tersenyum bahagia.

"Coffee and tea!!! with somebodyyyyyyyeeee named prillyyyyyyyyyyy. Picture by the great @imanusman hahah,” tulis Henry Lau di instagram pribadinya.

Banyak netizen yang memberikan komentar bahwa mereka iri melihat potret Prilly Latuconsina dan Henry Lau yang tampak bahagia.

"Hal itu pun langsung membuat netizen kaget dan menyuarakan rasa iri mereka di kolom komentar.

“Aku iri aku bilang,” kata seorang netizen mengungkap rasa irinya.

“Kaget banget foto sama mbak Prilly,” sahut yang lain kaget melihat foto tersebut.

“Wow mau dong foto bersandar begitu,” timpal netizen

