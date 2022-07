SEOUL - Drama Extraordinary Attorney Woo memang belum menyelesaikan masa tayangnya. Namun salah satu aktrisnya, Ha Yun Kyung, mendapatkan tawaran untuk membintangi drama See You in My 19th Life.

Pada 25 Juli 2022, OSEN melaporkan, sang aktris dipastikan bergabung dengan Ahn Bo Hyun dan Shin Hye Sun dalam drama tersebut. Namun Hodu & U Entertainment mengungkapkan, aktrisnya masih mempertimbangkan tawaran tersebut.

“Benar, Ha Yun Kyung mendapat tawaran untuk membintangi drama baru tvN tersebut. Saat ini, dia masih mempertimbangkan tawaran tersebut,” kata agensi itu dikutip dari Soompi, Selasa (26/7/2022).

Diciptakan Lee Hey, drama See You in My 19th Life berkisah tentang seorang perempuan yang bisa mengingat semua kehidupannya di masa lalu. Shin Hye Sun akan berperan sebagai Ban Ji Eum, karakter utama wanita dalam drama tersebut.

Jika menerima tawaran tersebut, maka Ha Yun Kyung akan berperan sebagai Cho Won, adik Yoon Joo Won (Shin Hye Sun), nama Ban Ji Eum di masa lalu. Yoon Joo Won juga cinta pertama Moon Seo Ha (Ahn Bo Hyun). Sebelum bergabung dengan Extraordinary Attorney Woo, aktris Ha Yun Kyung lebih dahulu menarik hati penonton lewat perannya dalam drama populer, Hospital Playlist yang menyelesaikan musim keduanya pada 16 September 2021.*