SEOUL - Park Bo Young akan beradu akting dengan Yeon Woo Jin, Jang Dong Yoon, dan Lee Jung Eun dalam drama Morning Arrives at the Psychiatric Ward Too. Hal itu diumumkan Netflix Korea, pada 21 Juli 2022.

Diadaptasi dari webtoon berjudul serupa, drama ini berkisah tentang orang-orang yang keluar masuk di rumah sakit jiwa. Park Bo Young akan berperan sebagai Jung Da Eun, perawat yang ditugaskan di bangsal rumah sakit jiwa untuk pertama kali.

Yeon Woo Jin berperan sebagai dokter proktologi bernama Dong Go Yoon, sementara Jang Dong Yoon dipercaya memerankan Song Yoo Chan, sahabat Da Eun yang digambarkan memiliki kepribadian ceria dan semangat.

Sedangkan Lee Jung Eun akan berperan sebagai Song Hyo Shin, kepala perawat di bangsal rumah sakit jiwa tempat Da Eun bekerja. Drama ini akan diarahkan oleh Lee Kyu Jae, sutradara di balik drama All of Us are Dead.

Sayang, Netflix belum mengumumkan jadwal tayang Morning Arrives at Psychiatric Ward Too. Namun tim produksi memastikan, drama ini akan membuat penonton tertawa dan menangis.*

(SIS)