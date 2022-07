Seorang karyawan A Little White Wedding Chapel bernama Kenosha Booth Portis tak menyangka akan bertemu dengan Jennifer Lopez dan Ben Affleck. Dia pun mengingat kembali momen menyenangkan dalam hidupnya itu.

"Kami sedang bersiap-siap untuk tutup tapi tiba-tiba, kami kedatangan tamu istimewa sebagai walk-in," kata dia dalam sebuah wawancara di Good Morning America, dikutip pada Rabu (20/7/2022).

“Saya seperti, 'Ya ampun, ini Jennifer Lopez, kami sedang bersiap-siap untuk menikah!” saya mulai gemetar,” kenangnya.

Tak hanya itu, Kenosha Booth Portis juga menceritakan momen mengharukan dalam pernikahan pasangan selebritis tersebut. Dia menyebut Jennifer Lopez dan Ben Affleck sama-sama menangis saat membaca sumpah mereka.

"Mereka berdua emosional. Mereka menangis satu sama lain. Anak-anak ada di belakang mereka," tambahnya.

Booth Portis juga mengatakan JLo mengenakan gaun yang bagus, elegan, krem dan berenda. Dia pun memuji tampilang sang diva.

“Kerudung itu indah. Semuanya sangat ramping dan indah. Dia menakjubkan,” tuturnya.

Dia juga mengatakan kepada People bahwa lagu yang mereka putar saat pernikahan adalah Here Comes the Bride. Dia pun sempat tak percaya bahwa mereka adalah JLo dan Ben sampai memberikan dokumen kepadanya.