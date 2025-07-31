Rok Melorot di Panggung, Jennifer Lopez: Untung Saya Pakai Underwear

LOS ANGELES – Jennifer Lopez menunjukkan sikap profesional saat mengalami insiden wardrobe malfunction di tengah konsernya yang berlangsung di Warsawa, Polandia, Jumat 25 Juli 2025. Momen itu terjadi sehari setelah ia merayakan ulang tahunnya yang ke-56.

Insiden tersebut terjadi saat J.Lo tampil dalam rangkaian tur Up All Night: Live in 2025. Ketika jeda acara, ia sempat ke belakang panggung untuk berganti kostum. Sementara itu, para backing vocal dan penarinya naik ke atas panggung menyanyikan lagu Happy Birthday saat ia kembali.

Tak disangka, rok emas berkilau yang dikenakan Jennifer tiba-tiba melorot dan jatuh ke lantai tepat di hadapan ribuan penonton. Ia sempat mencoba menangkapnya, tetapi gagal.

Jennifer Lopez

“Oh!” ucapnya kaget. “Aku di sini cuma pakai underwear,” celetuknya sambil tertawa saat salah satu penari mencoba membantunya mengenakan rok kembali. Tak berhasil, Jennifer justru melempar roknya ke arah penonton demikian seperti dilansir Hollywood Reporter.

“Aku bersyukur kostum ini sudah diperkuat,” katanya santai. “Dan aku juga bersyukur kali ini pakai underwear. Soalnya biasanya aku nggak pakai. Oke!”

Saat salah satu penonton menawarkan untuk mengembalikan roknya, Jennifer malah memberi izin untuk menyimpannya. “Ambil saja. Aku nggak mau lagi. Itu buat kamu, selamanya,” katanya sambil tertawa.