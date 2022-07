JAKARTA - Drama Korea tentang cinta beda dunia memang menarik untuk diikuti. Plot yang tak biasa membuat warganet penasaran bisakah karakter utamanya mewujudkan cinta mereka? Berikut adalah deretan drama Korea yang bercerita tentang cinta beda dunia.

1.W: The Two Worlds

Drama Korea tentang cinta beda dunia pertama adalah W: The Two Wolrds. Drama yang dibintangi Han Hyo Joo dan Lee Jong Suk ini mengangkat cerita tentang dua alam berbeda, dunia nyata dan kehidupan dalam komik.

Drama Korea tentang cinta beda dunia. (Foto: W: The Two Worlds/MBC)

Cerita ini bermula dari Oh Yeon Joo (Han Hyo Joo) yang masuk dalam dunia komik buatan sang ayah, komikus Oh Seong Moo. Di sana, dia bertemu Kang Chul (Lee Jong Suk), karakter utama dalam komik tersebut dan mereka jatuh cinta.

2.Memories of the Alhambra

Jika Anda menyukai W, maka drama Hyun Bin dan Park Shin Hye ini juga pasti menarik perhatian Anda karena menghadirkan cerita tentang dunia nyata dan digital dalam video game. Kode dalam game ini sangat sulit dan bisa memengaruhi dunia nyata.

Drama Korea tentang cinta beda dunia. (Foto: Memories of the Alhambra/tvN)

Kisahnya tentang perjalanan CEO perusahaan game yang masuk dalam permainan yang mereka produksi dan menghentikan berbagai bahaya sebelum akhirnya dirilis. Namun dia kemudian mengungkap misteri tentang apa yang terjadi pada sang developer dan jatuh cinta pada kakaknya di Spanyol.

5.Guardian: The Lonely and Great God

Drama ini berkisah tentang Kim Shin (Gong Yoo), seorang jenderal perang Dinasti Goryeo yang dijebak lalu dituduh sebagai pengkhianat dan dibunuh oleh raja. Namun Kim Shin dikutuk oleh dewa dan hidup abadi sebagai goblin. Namun kutukan itu bisa terpatahkan ketika dia bertemu pegantinnya, Ji Eun Tak (Kim Go Eun).

Drama Korea tentang cinta beda dunia. (Foto: Guardian: The Lonely and Great God/tvN)

Eun Tak yang terusir dari rumah sang tante kemudian hidup satu atap bersama Kim Shin dan malaikat pencabut nyawa (Lee Dong Wook). Dia kemudian bekerja sebagai pegawai paruh waktu di kedai ayam goreng milik Sunny (Yoo In Na). Lalu apa hubungan antara empat karakter ini?

6.Legend of the Blue Sea

Drama Korea tentang cinta beda dunia selanjutnya adalah Legend of the Blue Sea yang berkisah tentang perjalanan cinta Shim Cheong (Jun Ji Hyun), putri duyung yang jatuh cinta pada manusia, Heo Joon Jae (Lee Min Ho). Namun ternyata Joon Jae adalah reinkarnasi dari Kim Dam Ryeong, pria yang dicintainya di era Joseon.

Drama Korea tentang cinta beda dunia. (Foto: Legend of the Blue Sea/SBS)

Joon Jae yang kasihan pada Shim Cheong yang tak punya rumah membawanya untuk tinggal bersama. Dari sinilah dia menjadi dekat dan jatuh cinta pada Shim Cheong dan menyadari hubungan mereka di masa lalu. Apakah dua orang yang berasal dari dunia berbeda ini bisa bersatu?

3.Scarlet Heart Ryeo

Goo Ha Jin (IU) tiba-tiba kembali ke era Dinasti Goryeo setelah melihat gerhana matahari. Di sana, dia bertemu para pangeran tampan kerajaan dan jatuh cinta kepada salah satu dari mereka. Namun setelah mengenal Wang So (Lee Joon Gi), dia jatuh cinta pada sosoknya.

Drama Korea tentang cinta beda dunia. (Foto: Scarlet Heart Ryeo/SBS)

Namun Hae Soo justru terlibat dalam pertikaian para pangeran tersebut dalam memperebutkan tahta kerajaan. Bisakah Goo Ha Jin kembali ke masa depan dan kembali ke tubuhnya? Lalu bagaimana dengan kehidupan Wang So?

4.My Love From the Star

Drama Korea tentang cinta beda dunia selanjutnya adalah My Love from the Star yang berkisah tentang Do Min Joon (Kim Soo Hyun), alien yang datang ke bumi di era Dinasti Joseon, pada 1609. Dia kemudian menyelamatkan perempuan bernama Seo Yi Hwa (Jun Ji Hyun) yang nyaris jatuh dari atas tebing.

Drama Korea tentang cinta beda dunia. (Foto: My Love From the Stars/SBS)

Sayang, aksi heroiknya itu membuat dia melewatkan kesempatan untuk kembali ke planetnya selama hampir 4 abad. Dia tak pernah menua dan selalu berganti identitas setiap 10 tahun sekali. Di masa depan, dia kembali bertemu dengan reinkarnasi dari Seo Yi Hwa.

7.Hotel del Luna

Dosa Jang Man Wol (IU) di masa lalu membuatnya hidup abadi selama 1.300 tahun dan dihukum dewa untuk mengoperasikan sebuah penginapan bernama Hotel del Luna. Penginapan itu bukanlah hotel biasa karena merupakan tempat singgah para roh sebelum pindah ke akhirat.

Drama Korea tentang cinta beda dunia. (Foto: Hotel del Luna/tvN)

Suatu hari, dia bertemu seorang manusia di hotelnya dan membuat perjanjian bahwa anaknya akan bekerja di hotel itu 20 tahun kemudian. Pria itu ketakutan dan melakukan berbagai cara untuk menjauhkan putranya dari Man Wol. Namun akhirnya, Gu Chan Sung (Yeo Jin Goo) kembali ke Korea dan bekerja di penginapan milik Man Wol.

8.Angel’s Last Mission: Love

Drama Korea tentang cinta beda dunia selanjutnya adalah Angel's Last Mission: Love. Kisahnya tentang Lee Yeon Seo (Shin Hye Sun), ballerina berbakat yang mengalami kecelakaan dan membuatnya buta.

Kondisi itu membuatnya menjadi sosok pemarah dan penuh curiga. Suatu hari saat sedang jogging, dia bertemu dengan seorang malaikat bernama Dan (Kim Myung Soo). Untuk bisa kembali ke surga, dia ditugasi membantu Yeon Seo untuk menemukan cinta sejati. Namun sang malaikat justru jatuh cinta pada balerina itu.

9.The King: Eternal Monarch

Drama ini berlatar dunia paralel, di mana salah satunya merupakan Kerajaan Corea yang dipimpin Lee Gon (Lee Min Ho) dan lainnya dunia modern yang merupakan Republik Korea Selatan. Lee Gon naik tahta setelah pamannya Lee Lim berusaha merebut kerajaan dengan membunuh ayahnya.

Drama Korea tentang cinta beda dunia. (Foto: The King Eternal Monarch/SBS)

Lee Lim kemudian melarikan diri dari Corea dan masuk ke Korea lewat sebuah portal yang terhubung lewat patahan Manpasikjeok. Patahan lain benda itu dipegang Lee Gon yang juga memasuki Korea lewat portal itu. Di sana, dia bertemu Jeong Tae Eul (Kim Go Eun), seorang polisi dari Tim Kejahatan Kepolisian Korea dan jatuh cinta padanya.

10.Doom At Your Service

Drama ini berkisah tentang Tak Dong Kyung (Park Bo Young), seorang editor di perusahaan web novel yang divonis mengidap glioblastoma dan hanya punya sisa waktu 3 bulan. Di saat bersamaan, dia mengetahui bahwa kekasihnya memiliki selingkuhan dan akan segera menjadi ayah.

Drama Korea tentang cinta beda dunia. (Foto: Doom at Your Service/tvN)

Meratapi nasibnya, Dong Kyung kemudian berharap agar dunia kiamat. Permintaan itu didengar oleh Myul Mang (Seo In Guk), seorang ‘kurir’ yang menyampaikan pesan dari dewa kepada manusia. Bosan dengan takdirnya, Myul Mang memutuskan mengabulkan permintaan Dong Kyung.

11.The Bride of Habaek

Drama Korea tentang cinta beda dunia yang terakhir adalah The Bride of Habaek. Ceritanya tentang dewa air, Ha Baek (Nam Joo Hyuk) yang datang ke bumi untuk mencari batu suci yang diperlukannya untuk mengklaim tahtanya. Dia kemudian meminta tolong pada seorang neuropsychiatrist bernama So Ah (Shin Se Kyung).

Drama Korea tentang cinta beda dunia. (Foto: The Bride of Habaek/tvN)

So Ah merupakan keturunan dari keluarga kelas menengah yang ditakdirkan menjadi pelayannya. Karena tak percaya dengan kata-kata Ha Baek, dia menilai pria itu mengalami gangguan jiwa dan menolaknya. Namun kemudian dia bertemu dengan dewa lain: dewa langit Bi Ryeom (Gong Myung) dan dewi air Mura (Krystal).*

