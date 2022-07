JAKARTA - Drama Korea tentang siluman rubah ekor sembilan alias gumiho merupakan salah satu tema yang selalu menarik bagi penonton. Gumiho merupakan makhluk legenda asal Korea Selatan yang dikenal misterius.

Mereka digambarkan bisa hidup selama 1.000 tahun dan bertahan hidup dengan memakan hati manusia. Kisah tentang makhluk legenda ini sudah beberapa kali diangkat ke layar kaca dan menjadi salah satu karakter populer bagi penggemar drama Korea.

Berikut deretan drama Korea yang mengangkat kisah tentang siluman rubah ekor sembilan.

1.My Roommate is a Gumiho

Drama My Roommate is a Gumiho diadaptasi dari webtoon berjudul serupa yang berkisah tentang Shin Woo Yeo (Jang Ki Yong), gumiho berusia 999 tahun yang ingin menjadi manusia. Untuk bisa memenuhi keinginan itu, dia harus mengumpulkan energi manusia hingga kelereng rubahnya menjadi warna biru.

Drama Korea tentang Siluman Rubah Ekor Sembilan. (Foto: My Roommate is a Gumiho/tvN)

Hingga suatu hari, dia bertemu Lee Dam (Lee Hye Ri) yang tak sengaja menelan kelereng rubah milik Woo Yeo. Untuk mengamankan kelereng rubah yang ada di tubuh Lee Dam, Woo Yeo mengajaknya tinggal bareng. Dari sinilah hubungan mereka bertumbuh menjadi asmara.

2.Tale of the Nine Tailed

Drama ini berkisah tentang Lee Yeon (Lee Dong Wook), mantan roh pelindung Gunung Baekdudaegan yang berubah menjadi gumiho untuk menemukan cinta sejatinya, Ah Eum (Jo Bo Ah). Setelah menunggu ratusan tahun, dia akhirnya bertemu dengan Ah Eum yang berprofesi sebagai produser tayangan mistis.

Drama Korea tentang Siluman Rubah Ekor Sembilan. (Foto: Tale of the Nine Tailed/tvN)

Lee Yeon berusaha mencari tahu orangtua Ah Eum yang kehilangan orangtuanya secara misterius saat dia masih kecil. Drama Tale of the Nine Tailed juga menampilkan kisah masa lalu Lee Yeon dengan adik tirinya, Lee Rang (Kim Bum). Popularitas drama ini membuat tvN menggarap musim keduanya.

3.Gu Family Book Drama Korea tentang siluman rubah ekor sembilan selanjutnya adalah Gu Family Book yang berkisah tentang Kang Chi (Lee Seung Gi), gumiho yang terlahir dari ibu seorang manusia, Yoon Seo Hwa (Yoon Se Ah). Perempuan itu jatuh cinta pada Gu Wol Ryung (Choi Jin Hyuk) dewa pelindung Gunung Jiri. Drama Korea tentang Siluman Rubah Ekor Sembilan. (Foto: Gu Family Book/MBC) Untuk melindungi Kang Chi dari serangan musuh, Seo Hwa menyembunyikannya dalam sebuah keranjang dan mengalirkannya di atas sungai hingga ditemukan keluarga Choi. Dia kemudian tumbuh menjadi pengawal di keluarga Park. Identitasnya sebagai gumiho terbongkar ketika kalung miliknya ditebas oleh petugas penjara. 4.My Girlfriend is a Gumiho Drama ini berkisah tentang seorang mahasiswa bernama Cha Dae Woong (Lee Seung Gi). Hidupnya berubah ketika tak sengaja melepaskan Mi Ho (Shin Min Ah), rubah ekor sembilan yang terperangkap dalam sebuah lukisan. Drama Korea tentang Siluman Rubah Ekor Sembilan. (Foto: My Girlfriend is a Gumiho/SBS) Terkejut melihat Mi Ho, Dae Woong terjatuh yang membuat nyawanya terancam. Untuk menyelamatkan pria itu, dia memberikan kelereng rubahnya. Keduanya kemudian bekerja sama untuk sama-sama mencapai keinginan mereka. Mi Ho ingin menjadi manusia, sedangkan Dae Woong bercita-cita menjadi aktor laga.*