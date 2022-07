SEOUL - Blue Dragon Series Awards akan digelar pertama kali di Korea Selatan, pada 19 Juli mendatang. Ajang penghargaan yang diperuntukkan bagi insan televisi, baik itu drama maupun variety show.

Jelang perhelatannya, sederet aktor diumumkan menjadi presenter dalam ajang tersebut. Mereka adalah Kim Young Dae, Noh Jung Ui, Moon So Ri, Park Hyung Sik, Seolhyun AOA, Lee Se Young, Key SHINee, Lee Hyeri, dan Hwang Minhyun.

Mengutip Soompi, Senin (18/7/2022), Kim Young Dae, Noh Jung Ui, Moon So Rim dan Lee Se Young akan memberikan penghargaan Best Male dan Best Female Actors in a Drama Series.

Sementara Park Hyung Sik, Seolhyun, Key SHINee, dan Lee Hyeri akan menyerahkan penghargaan kategori Best Male dan Best Female Entertainer. Jae Jae akan menjadi host untuk red carpet, sementara Jun Hyun Moo dan YoonA sebagai host Blue Dragon Series Awards.

Ajang Blue Dragon Series Awards akan digelar pada 19 Juli 2022, pukul 19.00 KST (17.00 WIB).*

