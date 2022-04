SEOUL - Kim So Yeon, Lee Dong Wook, dan Kim Bum merampungkan sesi pembacaan skenario perdana drama Tale of the Nine Tailed 2, awal minggu ini. Dengan begitu, maka ketiga aktor tersebut akan segera memulai syuting drama tersebut.

Mengutip Allkpop, Sabtu (23/4/2022), musim kedua drama tersebut berkisah tentang Lee Yeon (Lee Dong Wook) yang berburu iblis di tahun 1930-an. Masa di mana Korea Selatan masih di bawah pendudukan Jepang.

Tim produksi juga memastikan mereka akan menyuguhkan cerita lebih dalam tentang masa lalu Lee Rang (Kim Bum). Sementara Kim So Yeon akan menjadi Ryu Hong Joo, karakter misterius yang ternyata adalah mantan Dewi Pelindung Gunung Barat.

Pada era itu, Ryu Hong Joo yang tak bisa menua diceritakan menjadi pengusaha restoran mewah di kawasan Gyeongeong. Di balik kesuksesan bisnisnya, dia adalah perempuan sederhana dan hemat.

BACA JUGA:Kim So Yeon Resmi Gabung Drama Tale of the Nine Tailed 2

Drama Tale of the Nine Tailed 2 menjadi proyek terbaru Kim So Yeon di layar kaca. Sepanjang 2020-2021, dia membintangi tiga musim drama populer The Penthouse: War in Life. Drama itu bahkan membawanya meraih penghargaan Best Actress dari Baeksang Arts Awards. Sejauh ini, tvN belum merilis jadwal tayang drama tersebut. Namun Tale of Nine Tailed 2 kabarnya dipersiapkan untuk tayang pada semester I-2023.* BACA JUGA: Ketakutan Terbesar Istri Choky Sitohang Setelah Masuk Kristen: Dan Itu Terjadi