LOS ANGELES - Miles Teller mengungkapkan ada kemungkinan Tom Cruise dan Paramount Pictures menggarap sekuel ketiga Top Gun. Hal itu diungkapkan sang aktor setelah berbincang dengan mantan suami Nicole Kidman tersebut.

“Aku rasa akan sangat menyenangkan kalau ada lanjutannya. Tapi semua terserah Tom Cruise. Aku sempat ngobrol sama dia terkait hal tersebut. Kita lihat saja nanti,” ujar aktor Top Gun: Maverick tersebut dikutip dari Geek Culture, Selasa (12/7/2022).

Sejak debut pada Mei 2022, Top Gun: Maverick sudah mendominasi box office global dengan pendapatan mencapai USD1,14 miliar. Dengan hasil itu, film arahan tersebut tercatat sebagai film dengan pendapatan tertinggi yang pernah dibintangi Cruise.

Tak hanya itu, film tersebut juga menjadi salah satu proyek layar lebar tersukses yang dirilis pada 2022, selain Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Jurassic World: Dominion, hingga The Batman.

Miles Teller mengaku bersyukur karena Cruise menggaetnya untuk berperan sebagai putra Goose, Letnan Bradley ‘Rooster’ Bradshaw. “Membawaku dalam film ini bersama aktor muda lainnya, sungguh luar biasa,” tuturnya.

Belum ada konfirmasi, baik dari Tom Cruise maupun Paramount Pictures, terkait kemungkinan penggarapan Top Gun 3. Namun yang pasti, bapak tiga anak itu akan kembali ke layar lebar lewat film Mission: Impossible 7, pada 2023. Sementara sekuel kedelapan Mission: Impossible akan tayang setahun setelahnya. Itu sekaligus menjadi cerita pamungkas dari karakter mata-mata Ethan Hunt yang dibintangi oleh Tom Cruise.