JAKARTA - Fakta First Lady, drama Korea yang menarik perhatian publik karena akan menjadi proyek comeback penulis skenario Kim Soon Ok yang tahun lalu sukses dengan The Penthouse. Drama ini, sekaligus menjadi reuninya dengan Lee Ji Ah yang merupakan salah satu pemeran utama drama tersebut.

1. Digarap oleh sutradara One The Woman





First Lady akan disutradarai oleh Choi Young Hoon. Belum lama ini ini, dia bekerja sama dengan Lee Sang Yoon dalam drama SBS berjudul One the Woman.

One The Woman adalah drama populer SBS yang tayang tahun lalu. Rating drama tersebut mencapai 17,8 persen untuk episode terakhirnya.

Selain serial itu, Choi Young Hoon juga pernah menjadi sutradara drama terkenal seperti High Society, Second To Last Love, Good Casting, dan lainnya.

2. Lee Ji Ah konfirmasi bintangi First Lady

Fakta First Lady. (Foto: Lee Ji Ah/HanCinema) Pada 3 Juni kemarin, agensi sang aktris, BH Entertainment mengonfirmasi bahwa Lee Ji Ah menyetujui berakting di First Lady. Drama ini menjadi menjadi drama baru dirinya usai The Penthouse tahun lalu. "Drama tersebut merupakan salah satu proyek yang tengah dipertimbangkan Lee Ji Ah saat ini," ujar perwakilan agensi tersebut dalam keterangannya, dikutip dari Soompi beberapa waktu lalu. Sejauh ini belum ada keterangan resmi terkait plot dan karakter yang akan diperankan sang aktris dalam drama tersebut. 3. Lee Sang Yoon jadi peran utama Fakta First Lady. (Foto: Lee Sang Yoon/HanCinema) Lee Sang Yoon juga akan membintangi drama ini. Agensi sang aktor, WIDE-Company sudah membenarkan jika Lee Sang Yoon sedang dalam pembicaraan untuk menjadi pemeran utama di First Lady. Drama ini akan menjadi drama baru dia setelah VIP tahun 2019 dan One The Woman tahun 2021. 4. Park Ki Woong Juga Digaet First Lady Fakta First Lady. (Foto: Park Ki Woong/HanCinema) Sang aktor juga akan bermain di drama ini. Agensi Park Ki Woong, Kang Entertainment membenarkan jika dia sedang dalam tahap meninjau tawaran tersebut. Drama ini akan menjadi drama baru sang aktor usai Kkondae Intern tahun 2020 dan You Raise Me Up tahun 2021. 5. Jang Hee Jin jadi pemain First Lady Fakta First Lady. (Foto: Jang Hae Jin/HanCinema) Aktris 39 tahun ini sudah secara resmi dikonfirmasi untuk bergabung dengan para pemain First Lady. Serial tersebut pun menjadi drama baru usai penampilannya di Babel tahun 2019, Flower of Evil tahun 2020 dan The Red Sleeve tahun 2021 lalu. 6. Ditulis Kim Soon Ok First Lady mendapat perhatian para penggemar drama Korea karena ditulis oleh Kim Soon Ok. Dia merupakan penulis drama populer The Penthouse dan The Last Empress. The Penthouse berlatar di sebuah apartemen penthouse mewah dengan 100 lantai. Drama ini berhasil mencetak rating tinggi tahun lalu di SBS dan dibuat dalam 3 musim. 7. Jadwal Rilis Bagi yang sudah tak sabar dengan First Lady, diharapkan untuk menunggu. Sebab serial ini dijadwalkan tayang perdana pada tahun 2023. Hingga saat ini, tvN belum secara resmi mengumumkan tanggal pasti serial tersebut akan tayang.