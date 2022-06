SEOUL - Aktris The Penthouse, Lee Ji Ah dikabarkan akan membintangi drama baru tvN, First Lady. Kabar tersebut kemudian ditanggapi oleh agensi sang aktris, BH Entertainment lewat keterangan resminya, pada 3 Juni 2022.

"Drama tersebut merupakan salah satu proyek yang tengah dipertimbangkan Lee Ji Ah saat ini," ujar perwakilan agensi tersebut dalam keterangannya, dikutip dari Soompi, pada Sabtu (4/6/2022).

Sejauh ini belum ada keterangan resmi terkait plot dan karakter yang akan diperankan sang aktris dalam drama tersebut. Namun jika menerimanya, maka dia akan berkolaborasi dengan sutradara Choi Young Hoon.

Sang sutradara merupakan sosok di balik sederet drama populer, seperti One the Woman, Good Casting, dan High Society.

Lee Ji Ah memulai debut aktingnya pada 2007, lewat drama The Legend. Setelahnya, dia membintangi sederet drama populer seperti Athena: Goddess of War, The Ghost Detective, hingga terakhir The Penthouse.*

(SIS)