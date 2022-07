LOS ANGELES - Penggemar film Avatar akhirnya bisa melihat penampilan Kate Winslet sebagai petarung Na’vi bernama Ronal. Foto teaser tersebut dirilis oleh majalah Empire, pada 1 Juli 2022.

Kate menggambarkan karakter yang diperankannya sebagai pemimpin tanpa rasa takut dan sangat setia. “Dia adalah perempuan yang kuat. Seorang pejuang,” ujarnya dikutip dari Geek Culture, pada Selasa (5/7/2022).

Kate Winslet menambahkan, “Meski menghadapi bahaya dengan bayi dalam kandungannya, dia tetap bergabung dengan sukunya dan bertarung untuk melindungi rumah dan keluarganya.”

Film Avatar: The Way of Water merupakan ajang reuni bagi sang aktris dengan James Cameron, sutradara Titanic, salah satu film hits yang pernah dibintanginya. Sam Worthington, Zoe Saldana, dan Sigourney Weaver kembali membintangi sekuel film ini.

Demi film ini, Kate Winslet bahkan belajar untuk menahan napas di bawah air. Dia bahkan berhasil memecahkan rekor Tom Cruise sebagai aktor yang bisa menahan napas terlama di bawah air untuk produksi film.

Mengutip AsiaOne, Selasa (5/7/2022), Tom Cruise tercatat menahan napas di dalam air selama 6 menit saat syuting film Mission: Impossible-Rogue Nation. Sedangkan Kate Winslet menahan napas selama 7 menit 14 detik. Rencananya, Walt Disney Pictures akan mulai merilis film Avatar: The Way of Water pada 15 Desember 2022.*