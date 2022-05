JAKARTA – Setelah dinanti 13 tahun, film Avatar ke-dua dari James Cameron akhirnya siap tayang. Berjudul The Way of Water, teaser perdana telah dirilis.

Lewat kanal YouTube resmi milik franchise film Avatar, teaser sepanjang satu setengah menit yang diunggah 20th Century Studios ini hadir sebagai sebuah ‘showcase’ dari teknologi canggih yang menjadi mainan James Cameron selama beberapa tahun belakangan.

Dengan pemandangan langit cerah, hutan yang melawan gravitasi, serta dunia bawah laut yang jernih dan realistis, teaser ini tampak berhasil mempertontonkan niat James Cameron membawa penonton terhanyut ke dunia lain.

Dalam cuplikan pendek ini, James Cameron memberikan secuil plot yang akan diikuti penonton; beberapa dekade setelah film Avatar pertama, Jake Sully dan keluarga harus bertemu dengan pihak baru yang mengancam kehidupan tentram mereka.

Demi melindungi para Na’vi dan keluarga barunya, Jake harus bertualang menyusuri dunia bawah air Pandora dan mempelajari banyak hal baru. Tak sendirian, kali ini Jake dan istrinya, Neytiri, juga akan ditemani ketiga putra-putri mereka.

“Aku tahu satu hal; kemanapun kita pergi, keluarga ini adalah benteng kita,” ungkap aktor Sam Worthington dalam narasinya.

Dengan teknologi canggih, visual yang menawan, dan tema keluarga yang kental, film Avatar ke-dua ini diperkirakan bisa menjadi tontonan akhir tahun yang mencapai, atau bahkan melampaui, kesuksesan film pertamanya.

Kembali dibintangi oleh Sam Worthington, Zoe Saldana, dan menampilkan Kate Winslet serta Michelle Yeoh, film Avatar: The Way of Water akan tayang mulai 16 Desember 2022.

